RusCable Live - Лето. Кабель. Жара. Для тех, кто еще не успел отдохнуть за лето. Эфир 09.08.24

Лето - пора отпусков! Еще со школьной скамьи мы привыкли, что летом будут самые длинные и долгожданные каникулы, когда световой день больше, ночь ощущается совсем по-другому, погода сопутствует настроению и прогулкам с друзьями. Мы привыкли проживать лето в удовольствие, именно в эту прекрасную пору года и происходят самые яркие моменты жизни. Путешествия, пикники, перекусы свежими овощами прямо с грядки, заплывы в теплых водоемах, даже обед в кафе не как обычно, в зале, а обязательно хотя бы раз за лето - на веранде.



Сегодняшний выпуск RusCable Live - это напоминание для вас о том, что лето хоть и прекрасно, но безумно скоротечно, поэтому наслаждайтесь им прямо сейчас! Поглощайте все больше новой информации, общайтесь, загорайте под солнышком, рискуйте, делайте то, чего никогда не делали, в общем, живите. Если делу время, а потехе час - то это тот самый час!



Что обсудим в эфире:

Интервью с заводом Марпосадкабель, а именно с директором по производству - Паймановым Алексеем Владимировичем. Обновления завода, удобства для сотрудников и планы на будущее.

Аттракцион невиданной щедрости - розыгрыш от Habsans

Выставка "Москва промышленная. Город будущего" глазами завода Москабельмет

Актуальные обсуждения на Форуме

Отголоски лета в новостной ленте Переменки



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