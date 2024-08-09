«Дочка» «Ростеха» за 365 млн рублей создаст аналог азиатского светодиода

Минпромторг выделил 365 млн рублей на разработку и освоение серийного производства радиационно-стойкого суперлюминесцентного диода с длиной волны излучения 1,55 мкм. Контракт достался входящему в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха.

Как указано в документации, закупка произведена для выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в целях импортозамещения сингапурского устройства DL-CS5153A ф. DenseLight Semiconductors.

Разработка НИИ «Полюс» должна состоять только из компонентов отечественного производства.

Суперлюминесцентный диод – это светодиодное устройство, применяемое для оптических измерений.

НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» является ведущим научным центром России в области лазерных технологий. Он недавно уже получил дорогостоящий контракт от Минпромторга – за 540 млн рублей институт будет импортозамещать немецкий лазер.