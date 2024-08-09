Короткое замыкание могло вызвать пожар на рынке в Чите - МЧС

Силовой кабель мог стать источником пожара, который разгорелся в четверг в здании торгового центра на центральном рынке в Чите, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Сотрудники государственного пожарного надзора установили предварительную причину возникновения пожара в ТЦ "Центральный" - короткое замыкание силового кабеля", - говорится в сообщении.

Совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории специалисты госпожнадзора продолжают работу на месте пожара.

Как сообщалось, здание на рынке в Чите загорелось в четверг в 15:11 (9:11 мск), огонь возник на втором этаже и перекинулся на крышу. Распространение огня удалось остановить в этот же день в 17:04 (11:04 мск), пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. Еще через пару часов пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.