«Росатом» выпустил первый «атомный» сертификат происхождения электроэнергии в общенациональной системе обращения сертификатов

АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках исполнения договора поставки атрибутов генерации выпустило первый сертификат, подтверждающий происхождение потребленной электроэнергии благодаря низкоуглеродной электроэнергии, вырабатываемой Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор).

Сертификат был выпущен для ООО «РН-Энерго» (энергосбытовая компания). Записи о проведенной сделке внесены в единый реестр низкоуглеродной энергии Центром энергосертификации (дочерняя компания Ассоциации НП «Совет рынка»).

Таким образом, АО «Концерн Росэнергоатом», являясь оператором атомных станций России, стал участником формирующегося национального рынка сертификатов происхождения электрической энергии. Сотрудничество с крупными промышленными потребителями, готовыми использовать в своей деятельности низкоуглеродную энергию АЭС для компенсации углеродного следа, будет продолжено.

Сегодня в России развивается устойчивый и долгосрочный тренд по декарбонизации экономики. Данный тренд обусловлен запросом как бизнеса, так и общества на экологичность во всех сферах жизни, а также заинтересованностью потребителей в сокращении углеродного следа выпускаемой продукции. В 2023 году был принял федеральный закон № 489, официально закрепивший статус АЭС в качестве низкоуглеродного генерирующего объекта, наравне с солнечными и ветряными электростанциями, и давшего старт национальной системе низкоуглеродных сертификатов. Тогда же на законодательном уровне в России были введены сертификаты, подтверждающие происхождение низкоуглеродной энергии для того, чтобы потребители могли использовать этот инструмент для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Система обращения атрибутов генерации и сертификатов начала функционировать с 1 февраля 2024 года. Правила ведения реестра определяет наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка».

АО «Концерн Росэнергоатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России. Сегодня среди действующих контрагентов крупнейшей генерирующей компании страны – не только крупные экспортно-ориентированные производители – участники оптового рынка электрической энергии и мощности, но и ответственные потребители розничного рынка электроэнергии, приоритетом которых является выполнение своих обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов.

ООО «РН-Энерго» – одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний, осуществляющая поставки электроэнергии в 61 субъекте Российской Федерации. Клиентская база компании насчитывает более 20 000 предприятий и организаций различных отраслей экономики. Компания является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности с 2004 года.

Ранее к национальной системе реестра атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии присоединились организации Ветроэнергетического дивизиона «Росатома».

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к зеленой экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов — все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды.