Смоленская область реализует 10 проектов КРТ с потенциалом строительства 370 тыс. кв. м жилья

Смоленская область совместно с застройщиками реализует 10 проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), сообщил губернатор Василий Анохин.

"Один из наших приоритетов - это комплексное развитие территорий. В рамках 10 договоров КРТ вместе с застройщиками возведём 370 тыс. кв. метров жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой", - написал он в своем телеграм-канале.

Подводя итоги работы по развитию стройкомплекса региона в первом полугодии 2024 года, Анохин отметил, что Смоленская область занимает 6-е место в ЦФО по вводу жилья с ростом показателя на 5,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

"За шесть месяцев текущего года объем выполненных работ по виду экономической деятельности "Строительство" вырос почти на 20% и составил 12,3 млрд рублей. На 19% повысилась среднемесячная заработная плата в отрасли. Почти на 70% - с 2,3 млрд до 3,9 млрд рублей - увеличились налоговые поступления от строительных предприятий", - сообщил он.

Кроме того, глава региона отметил, что вместе с муниципальными властями и бизнесом впервые за несколько лет были построены многоквартирные дома в ряде райцентров.

"Это очень важно, так как без комфортного жилья специалисты, особенно молодые, будут просто уезжать. А отток людей из территории лишает её будущего", - добавил Анохин.

Он также отметил, что более 14 млрд рублей было направлено на реализацию проектов по строительству социальных объектов.

"Это беспрецедентный объем средств для области. Такой результат стал возможен благодаря поддержке президента, правительства России, активному участию в федеральных проектах и программах, применению инструментов "инфраструктурного меню", - сказал губернатор.

Анохин сообщил, что Смоленская область также успешно справляется с проблемой нехватки кадров в отрасли.

"Созданный образовательно-производственный кластер стройкомплекса, совместные программы СмолГУ и МГСУ закроют в ближайшие годы потребности предприятий отрасли в специалистах", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Смоленская область в январе-июне 2024 года ввела в эксплуатацию почти 270 тыс. кв. метров жилья, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.