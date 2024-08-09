В историческом центре Нижнего Новгорода создают террасный парк с привлечением средств ИБК

В Нижнем Новгороде ведутся работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге протяженностью 1,4 км. Проект реализуется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Строительство предусматривает два этапа. Первый включает в себя работы на участке от ул. Почаинской до Лыковой дамбы. Второй – от Лыковой дамбы до ул. Архитектора Харитонова. Соединит два участка подземный тоннель под Лыковой дамбой.

«Площадь будущего террасного парка составит более 10 гектаров. Одновременно в нем смогут гулять, отдыхать, проводить досуг более 1000 человек. Проект преображения Почаинского оврага предусматривает организацию сложной системы пешеходных связей и лестниц, учитывающую разные сценарии передвижения: транзитный, прогулочный и локальный. Благодаря мерам федеральной поддержки исторический центр Нижнего Новгорода обретет новую жизнь и получит мощный импульс для дальнейшего социально-экономического развития», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Для отдыха жителей и гостей города разных возрастов территория будет включать две детские игровые зоны, рассредоточенные в разных частях парка, скейтпарк, общественную зону с амфитеатром и крытым навесом. Элементы центральной площади будут объединены между собой системой фонтанов.

С целью улучшения транспортной доступности проектом предусмотрено устройство участка дороги ул. Архитектора Харитонова от ул. Малой Покровской до Университетского переулка и подъезд от ул. Добролюбова к центральной площади парка с выделенными зонами парковки легкового транспорта. Система дорожек, проходящих по территории парка, будет дополнена однополосной велодорожкой в верхней части оврага, с выделенными зонами велопарковки. Кроме того, планируется обустройство 13 лестниц, в том числе двух для маломобильных групп населения, и металлического пандуса.

Парк предполагает максимальное использование особенностей рельефа и создание за счёт террас системы непрерывных пешеходных дорожек. Протяжённость пешеходного променада в совокупности составит около 4,2 км.

Помимо благоустройства территории Почаинского оврага, также планируется реконструкция коллектора дождевой канализации, проведение противооползневых и противоэрозионных мероприятий.