В I полугодии 2024 года «Россети Юг» пресекли хищение 13,5 млн кВт*ч электроэнергии

За первые шесть месяцев 2024 года специалисты «Россети Юг» пресекли 400 фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом 13,5 млн кВт*ч. Это на 36,5% превышает показатель первого полугодия 2023 года. Добиться такой динамики позволяют возможности современных средств дистанционного контроля и анализа потребления электроэнергии, контрольные проверки потребителей.

Больше всего случаев незаконного потребления энергоресурса энергетики пресекли в Волгоградской области – 67,4% от общего объема. Ущерб от действий нарушителей, в числе которых организаторы незаконных майнинговых ферм в Городищенском районе, составил 40,7 млн рублей. 99% этой суммы приходится на потребление электроэнергии в обход счетчика или с использованием искажающего показания оборудования, остальное – подключение к электросетям без заключения договора электроснабжения.

За бездоговорное потребление электроэнергии нарушители в I полугодии возместили «Россети Юг» 8,8 млн рублей. Ещё 64 млн рублей компания взыскивает в судебном порядке (с учетом исков предшествующих периодов). У энергетиков уже наработана успешная судебная практика по взысканию неосновательного обогащения потребителей за счет незаконно потребленной электроэнергии.

Напомним, что объём и стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается исходя из максимальной круглосуточной работы всех электроприборов на объекте с момента последней проверки. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета, делая такую «экономию» совершенно невыгодной.

Несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе энергообъектов, выходом из строя бытовой техники. Самовольное подключение к электросетям также грозит поражением током и даже летальным исходом. Сообщить о фактах хищения можно по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220 или на сайте компании (анонимность гарантируется).