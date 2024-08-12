В «серой зоне» энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Курской области, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ

В приграничье энергетики «Россети Центр» продолжают работать в сложной обстановке. По поручению руководителя регионального оперативного Штаба врио Губернатора Курской области Алексея Смирнова сегодня утром выполнена задача по возобновлению электроснабжения в одном из муниципальных образований области ранее закрытом в связи с высоким уровнем опасности.

В условиях контртеррористического режима (КТО) специалисты работали в «серой зоне», с повышенными рисками, и вернули электроснабжение в ряде населенных пунктов. Была восстановлена подача электроэнергии объектам критической инфраструктуры.