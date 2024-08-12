В «серой зоне» энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Курской области, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ
12 авг. 2024, 17:15:04
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В приграничье энергетики «Россети Центр» продолжают работать в сложной обстановке. По поручению руководителя регионального оперативного Штаба врио Губернатора Курской области Алексея Смирнова сегодня утром выполнена задача по возобновлению электроснабжения в одном из муниципальных образований области ранее закрытом в связи с высоким уровнем опасности.
В условиях контртеррористического режима (КТО) специалисты работали в «серой зоне», с повышенными рисками, и вернули электроснабжение в ряде населенных пунктов. Была восстановлена подача электроэнергии объектам критической инфраструктуры.
Гидроагрегат №4 Бурейской ГЭС выведен в плановый капитальный ремонт
12 авг. 2024, 17:45:04
На Бурейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начался плановый капитальный ремонт гидроагрегата №4. Работы проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонта основного оборудования филиала на 2024 год. В течение полутора месяцев планируется произвести ремонт генератора, гидротурбины, аварийно-ремонтного затвора и сороудерживающей решетки, а также силового...
Социальная газификация в Подмосковье: 12 тыс. домов в Подмосковье подключены к газу с начала года
12 авг. 2024, 17:00:04
С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению 12 тыс. домовладений в Московской области. Более 20 тыс. жителей региона получили газ в свои дома. Юбилейным 20-тысячным жителем, чей дом был подключен к газу по программе, стала Светлана Новикова из села Кривандино городского округа Шатура. На сегодняшний день строительные работы по подключению к централизо...
Энергетики повысили надежность электроснабжения более трех тысяч жителей Лосино-Петровского и Монино
12 авг. 2024, 16:15:17
Энергетики повысили надежность электроснабжения более трех тысяч жителей Лосино-Петровского и п. Монино г.о. Щелково. В июле специалисты «Мособлэнерго» выполнили реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией потребителей, расположенных на ул. Новослободской, Новинском шоссе и ул. Полевой, в том числе Монинскую больн...
Энергетики обеспечили условия для подключения новых потребителей в коттеджном поселке Евсеево
12 авг. 2024, 16:00:17
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении кат...
В I полугодии 2024 года «Россети Юг» пресекли хищение 13,5 млн кВт*ч электроэнергии
12 авг. 2024, 15:30:17
За первые шесть месяцев 2024 года специалисты «Россети Юг» пресекли 400 фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом 13,5 млн кВт*ч. Это на 36,5% превышает показатель первого полугодия 2023 года. Добиться такой динамики позволяют возможности современных средств дистанционного контроля и анализа потребления электроэнергии, контрольные проверки потребителей. Больше всег...
Энергоблок №3 Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации
12 авг. 2024, 14:15:00
10 августа 2024 года в 00:05 минут (мск) энергоблок №3 Балаковской АЭС (электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для перегрузки топлива и проведения капитального ремонта, длительность которого составит ориентировочно 41 сутки. Разгрузка и остановка энергоблока осуществлены в соответствии с...
Момские энергетики продолжают ремонтную кампанию
12 авг. 2024, 13:45:00
Энергетики Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) продолжают подготовку сетевого комплекса к работам в зимний период в соответствии с планом-графиком. Персонал Момского РЭС выполняет большой объем работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи. Энергетики произвели замену неизолированного провода на самонесущий изолирова...
Энергетики повысили надежность электроснабжения старейшего месторождения в ЯНАО
12 авг. 2024, 13:30:00
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Карамовская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроснабжение инфраструктуры одноименного месторождения нефти, разработку которого ведет «Газпромнефть». Стоимость работ составила свыше 1,5 млн рублей. Энергетики выполнили капитальный ремонт двух маслонаполнен...
В «Россети Ленэнерго» стартовал корпоративный чемпионат для кабельщиков по стандартам АРПН
12 авг. 2024, 13:00:04
В учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялось торжественное открытие чемпионата профессионального мастерства персонала по стандартам Агентства развития профессий и навыков (АРПН) по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В течение недели за звание лучших будут бороться 12 команд энергетиков со всей страны. Участникам предстоит пройти несколько...
В селах Терса и Тепловка повысили надежность электроснабжения
12 авг. 2024, 12:30:04
Специалисты саратовского филиала «Россети Волга» отремонтировали в воздушную линию электропередачи 6 кВ фидер 3 от подстанции 35 кВ «Терса», по которой электроэнергия поступает в села Терса и Тепловка Вольского района. Энергетики заменили 32 опоры, 192 изолятора, 2 линейных разъединителя и еще 2 отремонтировали. Выполнили верховой осмотр 46 опор и на 453 обновили н...
«Россети Кубань» завершили ремонт более 30 трансформаторных подстанций в Адыгее
12 авг. 2024, 11:30:04
Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили ремонтную программу в распределительных электрических сетях 10-0,4 кВ Гиагинского и Шовгеновского районов Республики Адыгея. Сети низкого напряжения обеспечивают электроэнергией социальные и промышленные объекты, а также населенные пункты, где проживают порядка 50 тысяч человек. В рамках ремонтной программы 2...
На западе Оренбургской области энергетики «Россети Волга» ведут массовые ремонты электрических сетей
12 авг. 2024, 11:15:04
Специалисты Западного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» ведут ремонты электрических сетей в 9 районах Оренбуржья. С начала ремонтной кампании энергетики выполнили капитальный и текущий ремонты 138 трансформаторных подстанций, а также более 1775 км линий электропередачи, расчистили 84 га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарник...
93,6% энергопотребления Калмыкии в I полугодии 2024 года обеспечено региональными ВИЭ
12 авг. 2024, 10:45:06
За шесть месяцев 2024 года в энергосистему филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» поступило порядка 422 млн кВт*ч электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветряных и солнечных электростанций. При этом потребление электроэнергии в регионе в I полугодии текущего года составило 451 млн кВт*ч. Таким образом, 93,6% от всего энергопотребления респуб...
«Россети Сибирь» начали мероприятия по повышению надежности электроснабжения на юге Кузбасса
12 авг. 2024, 10:15:00
По договоренности с врио губернатора Ильёй Середюком электросетевая компания аккумулировала производственные силы шести филиалов из «Алтайэнерго», «Омскэнерго», «Красноярскэнерго», «Россети Томск», «Хакасэнерго» и «Кузбассэнерго – РЭС». Высокий уровень износа сетей, частые грозовые фронты и ураганные ветра при...
«Росатом» выпустил первый «атомный» сертификат происхождения электроэнергии в общенациональной системе обращения сертификатов
09 авг. 2024, 17:44:41
АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках исполнения договора поставки атрибутов генерации выпустило первый сертификат, подтверждающий происхождение потребленной электроэнергии благодаря низкоуглеродной электроэнергии, вырабатываемой Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор). Сертификат был выпущен для ООО «РН-Энерго&raq...
Около 13 километров кабельных линий реконструируют «Россети Московский регион» в ЦАО и ЗАО
09 авг. 2024, 17:00:24
В центральных районах столицы обновят кабельные линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Реконструкцию произведут на участках между подстанцией 110 кВ «Никитская» и электростанцией ТЭЦ-12. Соответствующий проект планировки согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящим в Комплекс градостроительной политики и строительства ст...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» продолжают повышать качество электроснабжения в Каменском городском округе
09 авг. 2024, 16:30:14
Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили ряд технических мероприятий по повышению качества электроэнергии в селе Щербаково Каменского городского округа. В Щербаково специалисты энергокомпании произвели реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ, обеспечивающей электроэнергией жителей улиц Красной Зари, Пролетарской, пр...
«Саратовские РС» подключили к электрическим сетям станцию сотовой связи
09 авг. 2024, 16:15:14
Специалисты филиала «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение телекоммуникационного оборудования в селе Генеральское Энгельсского района Основной источник электроснабжения – подстанция 110/6/10 кВ «Шумейка». Для присоединения станции сотовой связи к существующим электрическим сетям энергетики построили лини...
Энергетики присоединили к электросетям 93 земельных участка для многодетных семей в г.о. Пушкинский
09 авг. 2024, 15:45:00
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении кат...
«Россети Кубань» завершили ремонт трех высоковольтных подстанций на востоке Краснодарского края
09 авг. 2024, 14:30:00
Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань завершили ремонт подстанций 35 кВ «Зеленчукская», «Митрофановская» и «Удобная». Энергообъекты обеспечивают электроэнергией свыше 12 тыс. потребителей и социально значимые объекты в Гулькевичском, Кавказском и Отрадненском районах Краснодарского края. Энергетики выполнили капитальный ремонт высоко...