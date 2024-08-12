«Росэлектроника» показала на «Армии-2024» новый «Лесочек» против дронов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на форуме «Армия-2024» модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». В новой модификации изделие не только обеспечивает защиту бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств, но и способно подавлять каналы навигации и управления коммерческих БПЛА.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», разработанный Концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), отличается мобильностью и небольшими габаритами, что позволяет размещать его на бронетехнике, в рюкзаке или кейсе.

Оборудование формирует широкополосные сигналы помех как во всей полосе рабочих частот, так и в любом сочетании полос передатчиков диапазонов высоких (ВЧ), очень высоких (ОВЧ) и ультравысоких частот (УВЧ).

«Лесочек» обеспечивает защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, установленных на пути следования военных колонн, на стоянках, а также при движении железнодорожных подвижных составов. В новой модификации комплекс дополнительно имеет функцию подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников.

Кроме того, «Лесочек» может использоваться для защиты охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств при пешем передвижении, в том числе в помещениях. В местах проведения служебных мероприятий может применяться для блокировки режимов приема и транслирования радиосигналов «посторонними» приемоизлучающими радиоэлектронными средствами с целью защиты конфиденциальной информации.

«Комплексы «Лесочек» активно используются в зоне проведения специальной военной операции. Опираясь на боевой опыт применения, наши специалисты постоянно ведут работы по модернизации оборудования, повышая его технические характеристики как в части массогабаритных параметров, так и в части мощности и дополнительных сценариев эксплуатации. На «Армии» мы впервые показываем вариант комплекса с функцией противодействия БПЛА, которая сегодня крайне востребована на передовой для защиты техники и личного состава», - отметил Исполнительный директор Концерна «Созвездие» Борис Мовтян.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в КВЦ «Патриот».