Предприятие «Росэлектроники» и ООО ГК «Инфотактика» заключили соглашение о развитии систем анти-БПЛА

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и ООО ГК «Инфотактика» (входит в холдинг АО «ЦИКАДА») подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью развития отечественных систем противодействия БПЛА.

В настоящее время эффективная защита от дронов требуется целому ряду предприятий не только госсектора, но частных структур. В фокусе внимания – прорывные инновационные решения и их оперативное внедрение в производство.

«Мы рады объявить о начале значимого сотрудничества с НИИ «Вектор». Объединив наши ресурсы и экспертизу, мы планируем совместно развивать новые эффективные решения в сфере анти-БПЛА, удовлетворяющие потребностям наших клиентов», – отметил генеральный директор ООО ГК «Инфотактика» Александр Колосов.

«Партнерство с ООО ГК «Инфотактика», несомненно, расширяет горизонты возможных решений в области противодействия БПЛА. Уверена, общими усилиями сможем создать уникальные продукты и тем самым повысить степень обеспечения безопасности нашей страны», – прокомментировала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр.

В своей работе НИИ «Вектор» и ООО ГК «Инфотактика» исходят из необходимости выстраивания эшелонированной борьбы. Она включает в себя тщательное обследование объекта защиты, проектирование оборонной архитектуры и ступенчатое внедрение наиболее оптимальных решений. Такой подход также создает потенциал для гибкого реагирования на возможные изменения как внешней, так и внутренней конъюнктуры.