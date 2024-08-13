Три проекта КРТ реализуют на участке бывшей промзоны Огородный Проезд

Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся три проекта комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых реорганизуют участки бывшей промзоны Огородный Проезд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реализации трех проектов комплексного развития части бывшей промзоны Огородный Проезд на участках общей площадью около 38 гектаров возведут жилые и деловые кварталы. Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 миллиарда рублей. В результате будет создано около 8,9 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадки с хорошей транспортной доступностью находятся в районах Бутырский и Марьина Роща. Они расположены вдоль второго Московского центрального диаметра и примыкают к Складочной улице, проезду Добролюбова и Огородному проезду.

«Самый большой проект в Огородном Проезде площадью более 15 гектаров уже реализует компания ООО "К-Инвест", определенная в ходе торгов. По двум другим участкам общей площадью свыше 22 гектаров опубликованы проекты решений, ожидаются ответы от правообладателей. Всего на трех территориях появится почти 511,6 тысячи квадратных метров жилья, а также 241,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательный комплекс для 650 учащихся и 300 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр и гостиницу. Кроме того, на двух площадках возведут современные производства общей площадью 129,9 тысячи квадратных метров», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.