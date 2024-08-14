EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ RCABLE

ООО «Ярославский кабель» - производитель кабельной продукции под торговой маркой RCABLE привлек внимание специалистов EL-Комитета НОПСМ еще в 2022 году. Тогда в рамках проведения мониторинга качества кабельной продукции в ЮФО был установлен факт несоответствия требованиям ГОСТ 31996-2012 кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 2*4 данного производителя (отклонение от нормы составило до 30%).



В апреле этого года образцы кабеля ТМ RCABLE были отобраны в трех розничных магазинах г. Краснодара (ИП Нафанаилов М.А. - магазин «ЭлектроЛайн», ИП Озерова Л.В. – ТД «Муравей», ИП Субботин Д.К. - магазин «Плюс Электро") и отправлены для проведения испытаний в аккредитованную лабораторию.



Испытания продукции выявили значительные нарушения ГОСТ 31996-2012 по следующим параметрам:



ВВГнг(А)-LS 5*4:

занижение толщины изоляции (отклонение 5,7 %).

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4,0:

занижение толщины изоляции (отклонение 18,6 % );

); занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 16,5 % );

); превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 27,5 %).

ВВГнг(А)-LS 5*6:

занижение толщины изоляции (отклонение 24,3 %).

По результатам мониторинга направлено обращение в правоохранительные и надзорные органы с целью приостановки реализации выявленной фальсифицированной продукции и привлечения к ответственности данного производителя, а недобросовестным продавцам по итогам проверки может грозить штраф и приостановка деятельности.



Обеспечение высоких стандартов безопасности и надежности должно являться приоритетом для всех участников рынка, поэтому EL-Комитет НОПСМ обращается к потребителям и дистрибьюторам с предостережением при реализации кабельной продукции ТМ RCABLE.



