Оборудование КЭАЗ теперь доступно в «Лемана ПРО» (Леруа Мерлен): выгодные цены и большой выбор
Теперь собрать готовый квартирный или домовой щит на оборудовании КЭАЗ, можно просто посетив сайт или розничные магазины Лемана ПРО (Леруа Мерлен).
Для заказа доступны:
- Модульные автоматические выключатели OptiDin BM63, ВА47,
- Модульные выключатели нагрузки OptiDin BM63PL,
- Автоматические выключатели дифференциального тока OptiDin D63, ВДТ1,
- Устройства защитного отключения OptiDin D63,
- Пластиковые щиты и щиты учета,
- Аксессуары.
Список городов, в магазинах которых уже можно купить продукцию КЭАЗ: Тула, Москва и Московская область, Ивановская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск, Ижевск, Калуга, Казань и Республика Татарстан, Пермь, Самара и Ростовская область. Узнать точные адреса можно на сайте. Если вы живете в другом регионе, вы можете заказать на сайте Лемана ПРО (Леруа Мерлен) и получить в пункте выдачи.
Расширение географии продаж и сотрудничество с такой масштабной компанией как Лемана ПРО позволяет сделать российское оборудование доступным для электромонтажников в разных регионах, а также позволяет вам реализовывать проекты с помощью качественной продукции.