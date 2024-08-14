Оборудование КЭАЗ теперь доступно в «Лемана ПРО» (Леруа Мерлен): выгодные цены и большой выбор

Теперь собрать готовый квартирный или домовой щит на оборудовании КЭАЗ, можно просто посетив сайт или розничные магазины Лемана ПРО (Леруа Мерлен).

Для заказа доступны:

Модульные автоматические выключатели OptiDin BM63, ВА47,

Модульные выключатели нагрузки OptiDin BM63PL,

Автоматические выключатели дифференциального тока OptiDin D63, ВДТ1,

Устройства защитного отключения OptiDin D63,

Пластиковые щиты и щиты учета,

Аксессуары.

Список городов, в магазинах которых уже можно купить продукцию КЭАЗ: Тула, Москва и Московская область, Ивановская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск, Ижевск, Калуга, Казань и Республика Татарстан, Пермь, Самара и Ростовская область. Узнать точные адреса можно на сайте. Если вы живете в другом регионе, вы можете заказать на сайте Лемана ПРО (Леруа Мерлен) и получить в пункте выдачи.

Расширение географии продаж и сотрудничество с такой масштабной компанией как Лемана ПРО позволяет сделать российское оборудование доступным для электромонтажников в разных регионах, а также позволяет вам реализовывать проекты с помощью качественной продукции.