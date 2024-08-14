Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций

14 авг. 2024, 17:15:30
316
Время чтения ≈ 12 минут
Источник:
ПНИПУ
Авторы и источники / Правообладателям

Активная цифровизация сфер деятельности человека снижает время создания новых конструкций в любой отрасли — от строительной до оборонной, за счет разработки их численных аналогов. Для создания эффективного, приближенного к реальной конструкции цифрового двойника необходимо основательно подходить к описанию математических моделей материалов, используемых в конструкции. Ученые ПНИПУ разрабатывают программно-аппаратный комплекс, который позволит качественно и количественно описывать поведение различных материалов. Это значительно снижает погрешность между цифровым аналогом и реальной конструкцией. С его помощью станет возможным эффективно реализовывать различные технологические решения и снизить затраты на изготовление итогового продукта.

Команда проекта выиграла миллион рублей на реализацию стартапа в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». Разработка проводится в рамках гранта РНФ 22-29-01313.

Создание цифрового аналога (ЦА) позволяет значительно сократить материальные и временные затраты на изготовление итогового продукта, так как на численной модели можно рассмотреть различные технологические решения без явного создания конструкции. Такой подход применяют в мостостроительной, авиационной, машиностроительной и других промышленных отраслях. Сейчас для формирования ЦА на предприятиях используют современные системы автоматизированного проектирования (САПР): ANSYS, ABAQUS, FIDESYS и др.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) ученых Пермского Политеха позволяет облегчить задачу при создании численного аналога конструкции. Он сокращает длительность работы специалиста над описанием модели материалов, что иногда может занимать месяцы. Так же его особенностью является возможность использования результатов в САПР, что существенно упрощает создание ЦА на предприятиях.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) ученых Пермского Политеха на основе экспериментальных данных подбирает параметры выбранной математической модели. Он позволяет облегчить задачу при создании численного аналога конструкции. ПАК сокращает длительность работы специалиста над описанием модели, что иногда может занимать месяцы.

Проект решает ряд фундаментальных проблем. Во-первых, нехватку высококвалифицированных сотрудников, которые способны качественно определять математические модели поведения материалов для цифровых аналогов. Ежегодно количество выпускников соответствующей специальности на всю Россию исчисляется менее чем 5000 инженеров, только 10% из которых работают по специальности. Во-вторых, исследование поведения конструкции на всем ее жизненном цикле эмпирическим подходом — крайне трудозатратно и дорогостояще.

Важное преимущество разработки политехников — возможность при минимальном наборе физико-механических и термомеханических свойств материалов получить набор моделей, которые описывают их поведение. А также рекомендации по использованию при проектировании рабочих условий конструкций. Ко всему прочему, стоимость решения будет составлять примерно 100 тыс. руб. в год, что значительно ниже аналогов.

— Наш программно-аппаратный комплекс за счет авторского алгоритма автоматизации подбирает параметры нелинейных математических моделей материалов. Он позволит существенно снизить требования к квалификации специалиста, ускорить расчеты, а также даст возможность в удобной форме получать данные для задания математической модели в современных системах автоматизированного проектирования для качественного описания поведения материалов в различных рабочих условиях, — поделился аспирант, старший преподаватель кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Юрий Носов.

Пользователь выбирает вид эксперимента, который он проводил над материалом, например, одноосное растяжение, задает данные в ПАК и выбирает необходимую ему математическую модель. После этого происходит работа системы: данные передаются на сервер и обрабатываются программным алгоритмом, после обработки выдает необходимые параметры с погрешностью менее 1%. Далее специалист использует их для построения численного аналога конструкции.

— Нашу разработку могут применять мостостроительные организации, предприятия экспертизы и оборонной отрасли, а также авиационная, строительная и другие отрасли промышленности. Общими словами — компании, которые занимаются внедрением и созданием современных полимерных, композиционных материалов и наукоемкие предприятия, которые участвуют в создании современных конструкций разного назначения. Кроме того, научно-исследовательские лаборатории, научные центры и исследовательские институты, — дополнила кандидат технических наук, заместитель директора Передовой инженерной школы ПНИПУ Анна Каменских.

Пилотную версию продукта на предприятиях-партнерах планируют запустить к середине 2025 года, а для широко пользования ПАК станет доступен в 2026 году.

Разработка ученых Пермского Политеха позволит эффективно и быстро создавать цифровые двойники и численные аналоги реальных конструкций и материалов. Программно-аппаратный комплекс снизит затраты финансовых и временных ресурсов для изготовления итогового продукта на различных предприятиях.

Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на разъезде 3536 БАМа
01 авг. 2024, 13:15:22
Специалисты Дивизиона Железные дороги» Нацпроектстроя внедрили цифровую автоматику  собственной разработки и производства на разъезде 3536 Байкало-Амурской магистрали. Разъезд расположен на перегоне Сектали – Эанга. Управлять движением поездов здесь будет новейшая микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Российское оборудование адаптировано к суровому климату, защищено от импуль...
Обновления на Цифровой платформе МСП.РФ
31 июл. 2024, 11:15:10
На сервисе «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ обновления. Из нового в разделе «Реестр промышленных компаний»: обновлен перечень видов деятельности для включения в реестр; добавлен классификатор продукции по модели Единого каталога товаров, работ, услуг (ЕКТРУ); теперь доступны карточки товаров с фото и обновленной информацией о ко...
«Россети» оснастят цифровыми защитами крупный питающий центр Забайкалья
31 июл. 2024, 09:15:08
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к модернизации системы релейной защиты (РЗА) на подстанции 220 кВ «Шерловогорская» на юго-востоке Забайкальского края. Энергетики установят девять комплексов РЗА российского производства. Это повысит надежность работы объекта, который участвует в выдаче мощности региональной генерации, электроснабжении бытовых и промышленных...
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
30 июл. 2024, 17:15:04
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Документ подготовлен Минэкономразвития России на основе инициативного предложения ГУП «Московский метрополитен». Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспил...
«Ростелеком» капитально взялся за нижегородские многоквартирные дома
24 июл. 2024, 17:15:01
«Ростелеком» по заказу государственной жилищной инспекции Нижегородской области приступил к проведению обследования технического состояния многоквартирных домов (МКД), включенных в региональную программу капитального ремонта, и даст оценку физического износа зданий. До конца ноября компания проверит 3 504 жилых строений. Проект позволит определить реальное техническое состояние объе...
Во ВНИИГ разработали цифровую площадку для мониторинга состояния гидротехнических сооружений РусГидро
24 июл. 2024, 14:00:30
Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу по созданию двухуровневой цифровой площадки по безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Центра Мониторинга Группы РусГидро. Новая цифровая платформа позволяет в режиме реального времени получать информацию о техническом состоянии и уровне безопасности ГТС производственных объектов компании, н...
Благодаря нацпроекту интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях
19 июл. 2024, 14:15:28
В российских регионах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. Сегодня эти мероприятия реализуются в 56 субъектах страны и 62 городских агломерациях в их составе. «Число городских агломераций, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, рас...
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
18 июл. 2024, 16:15:15
За 6 месяцев 2024 года Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия.  На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее помощью диспетчерский персонал может через компьютер управ...
«Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики
18 июл. 2024, 16:00:15
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на конференции ИТ-служб энергокомпаний в Нижнем Новгороде рассказал о ключевых отраслевых вызовах и сценариях развития Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор компании Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь...
На «Иннопроме-2024» «Росатом» представил современные технологии для эффективности производства
15 июл. 2024, 11:30:40
«Росатом» стал одним из самых заметных участников Международного промышленного форума и выставки «Иннопром-2024», который завершился 11 июля в Екатеринбурге. Делегацию на «Иннопроме» возглавил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Выступая на сессии «П...
Компания:
РОСАТОМ
Новая нейросеть «Росэлектроники» повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%
11 июл. 2024, 09:45:00
ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%.   Нейросеть предназначена для автоматизации работы оптических средств обнаружения беспилотников, сканирующих небо вокруг охраняемых зон. Технологии к...
Как предотвратить катастрофы до их возникновения: в Московском Политехе молодой ученый представил систему управления безопасностью
10 июл. 2024, 13:30:01
Российский ученый разработал инновационную методологию управления безопасностью, которая может снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах на 20-25%, а тяжесть их последствий - на 30-40%. Исследователь представил свою работу на III Международном научно-практическом семинаре "Цифровизация общества: современное состояние и перспективы", прошедшем в...
Росэнергоатом успешно импортозаместил централизованную систему планирования режимов работы АЭС
08 июл. 2024, 12:00:11
Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил перевод «Централизованной системы планирования режимов работы АЭС» на импортозамещенное программное обеспечение. Система введена в промышленную эксплуатацию на 9 АЭС России и в Центральном аппарате Концерна Росэнергоатом. Проект по импортозамещению данной сис...
CIM – важнейший элемент цифровой трансформации электроэнергетики
05 июл. 2024, 09:30:00
В Москве на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов рассказал о переходе на использование открытых стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM) как важнейшем технологическом тренде...
ММК за три года инвестировал в цифровые решения 2,9 млрд рублей
02 июл. 2024, 16:30:14
Об этом сообщил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин в рамках прошедшей на базе Магнитогорского металлургического комбината юбилейной конференции «RPA Connect: Магия притяжения», посвященной практике программной роботизации и цифровизации бизнеса. За последние три года ММК инвестировал в цифровизацию 2,9 млрд рублей, получив только за это время экономический эфф...
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» модернизировали три участка БАМа
02 июл. 2024, 13:30:00
В Хабаровском крае на перегонах БАМа Амган – Шугара – Туюн и Силинка – Комсомольск-на-Амуре открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участков выполнил Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы (до 7100 тонн).  Строители «Бамстроймеханизации» подготовили 19 км земляного полотна под уклад...
Беспилотный трамвай в Москве совсем скоро начнет перевозить пассажиров
24 июн. 2024, 12:30:16
Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров уже в этом году. Его запустят после того, как решение поддержит Правительство России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — На сегодняшний день наш беспилотный трамвай уже проехал более 300 километров. <...> С точки зрения беспилотного трамвая мы в этом году уже начнем поездки — рас...
Чувашия заявила о реализации проекта «Цифровой энергорегион»
21 июн. 2024, 17:30:15
Об этом сказал Глава Чувашии Олег Николаев на прошедшей на полях Чебоксарского экономического форума стратегической сессии «Мегапроекты устойчивого развития Чувашской Республики: Цифровой энергорегион». «Президент России дал понять, что все намеченные планы остаются незыблемыми, в том числе по достижению нулевого углеродного следа через обеспечение устойчивого развития. Одно...
В НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач
21 июн. 2024, 13:15:17
Ученые НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач. Инструмент включает в себя математическую модель оценки аварийности объектов электросетевого комплекса в результате воздействия климатических факторов и информационную панель (дашборд) с визуализацией данных. Данная разработка позволяет демонстрировать структуру климатиче...
РУСАЛ проведет импортозамещение систем автоматизации на своих заводах
21 июн. 2024, 13:00:17
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение провести импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах. Программа рассчитана до 2031 года, российские производители оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов благодаря таким масштабным заказам смогут развить собственные компетенции, увеличить конкурентоспо...
Компания:
РУСАЛ