Заказ на кабели для первого в мире искусственного энергетического острова в Бельгии

Плюс

Спрос на электроэнергию во всем мире растёт стремительными темпами, и для удовлетворения этой потребности тысячи проектов в области возобновляемых источников энергии, находящиеся на различных этапах разработки, должны быть подключены к электрическим сетям. Для того чтобы использовать эти ресурсы и оказать помощь странам в достижении целей по декарбонизации, необходимо увеличить пропускную способно...