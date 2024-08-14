Заказ на кабели для первого в мире искусственного энергетического острова в Бельгии
Плюс
18 минут назад
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Компания Elia Transmission Belgium, бельгийский оператор системы передачи электроэнергии, недавно заключила контракты стоимостью 1,452 миллиарда евро на поставку высоковольтных систем переменного тока (HVAC), которые будут использоваться на острове Принцессы Елизаветы (Princess Elisabeth Island), первом в мире искусственном энергетическом острове, который будет представлять соб...
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Компания Prysmian делает ставку на опыт компании Leibinger в области чернил для маркировки
Плюс
13 авг. 2024, 09:00:00
Компания Prysmian, мировой лидер на рынке кабелей и систем энергетического и телекоммуникационного назначения, маркирует экструзионные продукты на своём заводе в г. Нойштадт (Neustadt) в округе Кобург (Coburg) на севере Баварии, Германия, используя решения от компании Paul Leibinger GmbH+Co. KG. Работая в тесном сотрудничестве, обе компании разработали специальные белые чернила, которые подходят д...
Китай запустил первую в мире 800G тестовую сеть передачи данных на основе оптических волокон с полым сердечником
Плюс
12 авг. 2024, 10:30:10
Китай достиг важной вехи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, создав первую в мире тестовую сеть передачи данных 800G на основе оптических волокон с полой сердцевиной. Компания Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (Yangtze Optical Fibre and Cable - YOFC) выпустила пресс-релиз, в котором сообщает, что совместно с компаниями-операторами China Mobile и China Telec...
Провода с композитным сердечником компании Epsilon Cable выбраны для новой 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне
Плюс
02 авг. 2024, 18:00:01
Разработанная компанией Epsilon Cable технология HVCRC® (High Voltage Composite Reinforced Conductor) (высоковольтный композитный армированный проводник) была выбрана государственной корпорацией SONATREL для проекта строительства 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне при финансовой поддержке Всемирного банка. Основной целью проекта PIRECT (Projet d’Interconnexion des R&eacut...
Удобный способ маркировки проводов, кабелей и жгутов проводов
Плюс
02 авг. 2024, 09:00:01
Компания IDENTCO (г. Инглсайд, штат Иллинойс, США), производитель высокоэффективных решений в области маркировки энергетического оборудования, электроники, транспорта и изделий общепромышленного сектора, сообщает о переименовании линейки своих продуктов TTL®200, которая теперь называется DuraWrap и DuraFlag. Этот набор высококачественных этикеток для печати на заказ обеспечивает удобный способ...
Преимущества использования химически вспененного поливинилиденфторида для изготовления оболочек кабелей для сетей питания через Ethernet
Плюс
01 авг. 2024, 09:00:00
Технология передачи электропитания по кабелю по сети Ethernet (PoE) набирает популярность как способ передачи электроэнергии и данных к отдалённым устройствам благодаря её простоте и экономической эффективности. Однако в условиях растущего спроса на более высокие уровни передачи энергии кабели PoE могут создавать значительные тепловые проблемы, такие, как, например, плавление и разрушение компонен...
Расширение возможностей энергосистем с помощью сверхпроводящих линий электропередачи
Плюс
31 июл. 2024, 09:00:04
Спрос на электроэнергию во всем мире растёт стремительными темпами, и для удовлетворения этой потребности тысячи проектов в области возобновляемых источников энергии, находящиеся на различных этапах разработки, должны быть подключены к электрическим сетям. Для того чтобы использовать эти ресурсы и оказать помощь странам в достижении целей по декарбонизации, необходимо увеличить пропускную способно...
Компания LAPP начинает производство первой серии биокабелей
Плюс
30 июл. 2024, 09:00:00
Эта экологичная альтернатива, отличающаяся оболочкой, изготовленной из материалов на основе биологических материалов, на 43% состоит из возобновляемых компонентов. Это позволяет, как утверждается, сократить выбросы углекислого газа на 24% по сравнению с традиционной кабельной оболочкой из термопластичного полиуретана. Ведущий в мире поставщик кабельной и соединительной технологии, компания LAPP...
Разработан не распространяющий горение компаунд с повышенной стойкостью к растрескиванию
Плюс
29 июл. 2024, 09:00:00
Постоянный поиск передовых материалов для кабельного производства побудил компанию Melos GmbH разработать не содержащий галогенов, не распространяющий горение компаунд Mecoline S TP 1045 F. Утверждается, что в дополнение к своим пожаробезопасным свойствам этот компаунд устанавливает новые стандарты в отношении устойчивости к растрескиванию при эксплуатации в условиях меняющейся температуры окружаю...
Новое распыляемое средство для защиты кабелей и металла от ржавчины
Плюс
26 июл. 2024, 09:00:01
Американская компания Fluoramics Inc., занимающаяся производством химической продукции и поставляющая смазочные материалы, герметики для резьбовых соединений и продукты для предотвращения коррозии, предложила на рынок новую версию средства для защиты кабелей и металла от ржавчины под названием HinderRust, наносимого путём распыления. Распыляемое средство HinderRust для защиты кабелей и металла...
Новые решения для обеспечения устойчивой и надёжной связи в критически важных областях
Плюс
25 июл. 2024, 09:00:00
Компания Belden Inc, поставщик решений в области сетевой инфраструктуры и цифровизации, представила новые продукты, предназначенные для безопасной, надёжной и высококачественной эксплуатации средств связи в критически важных приложениях. Для механизмов координации и управления данными разработаны беспроводные радиостанции Hirschmann IT Dragonfly DAP847 railway Wi-Fi 6, которые поддерживают связь м...
Долговременное хранение энергии на морском дне
Плюс
24 июл. 2024, 09:00:00
Экономическое расширение систем возобновляемой энергии требует мощностей для долговременного хранения энергии. Эти системы способны использовать возобновляемые источники с переменным характером выработки электроэнергии, такие как солнечные и ветровые, и производить устойчивую энергию на протяжении недель и даже месяцев, превосходя возможности литиево-ионных батарей. Новый подход к достижению этой...
Революционная технология систем высокого напряжения постоянного тока: инновации, представленные на выставке Cable-Tech 2024
Плюс
23 июл. 2024, 09:00:09
Выставка Cable-Tech 2024, состоявшаяся 13 и 14 июня в г. Бангалор, Индия, стала главным событием, посвященным новаторским достижениям в области технологии кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Здесь были продемонстрированы крупные инновации в этой области, а компания KEMA Labs представила наиболее значительные данные результатов исследования устойчивости кабельных систем высокого...
Компании YOFC и China Mobile представили первую в мире оптическую сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником
Плюс
19 июл. 2024, 09:00:00
Компания Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) совместно с компанией China Mobile развернули первую в мире тестовую оптическую кабельную сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником на трассе между г.г. Шэньчжэнь – Дунгуань (Shenzhen-Dongguan) в провинции Гуандун (Guangdong). Эта инновационная разработка представляет собой важное достижение в о...
Анализ кабельных конструкций с использованием 3D моделирования и имитационной техники
Плюс
18 июл. 2024, 09:00:00
Шведская компания NKT использует числовое моделирование для исследования электромагнитных полей и расчёта потерь в броне в 3D-конструкциях кабелей. Результаты моделирования были подтверждены экспериментальными измерениями для того, чтобы иметь возможность проводить анализ конструкции с помощью моделирования. Кабельная промышленность – это крупный бизнес стоимостью в миллиарды долларов, в...
Сотрудничество компаний EXA Infrastructure и SOCAR Fiber по диверсификации маршрута кабелей в регионе Красного моря
Плюс
17 июл. 2024, 09:00:00
Компания EXA Infrastructure подписала договор о стратегическом партнёрстве с компанией SOCAR Fiber для разработки нового наземного маршрута волоконно-оптических кабелей, который обеспечит альтернативу традиционному коридору в Красном море с использованием подводных кабелей. Новая 1850-километровая трасса охватит Турцию, протянется между Грецией и Грузией, а в перспективе рассматривается дальней...
Высокотемпературная сверхпроводящая технология компании Nexans демонстрируется в Музее науки в Лондоне
Плюс
16 июл. 2024, 09:00:00
Музей науки (Science Museum) в Лондоне представляет образец сверхпроводящего кабеля компании Nexans для выставки в недавно открывшейся новой галерее под названием «Энергетическая революция: Галерея зелёной энергии Адани» (Energy Revolution: The Adani Green Gallery). В заявлении Adani Group говорится, что лондонский Музей науки собрал лучшую в мире галерею, посвящённую энергетическом...
Высокоэффективный кабель HRADIL CAN-Bus для современных систем управления двигателем
Плюс
28 июн. 2024, 09:00:00
Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся в области кабельных технологий, представила высокоэффективный экранированный кабель типа CAN-Bus, предназначенный для систем управления двигателем и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощности, предназначенных для работы в тяжёлых условиях. Кабель CAN-Bus от компании Hradil соответствует стр...
Компания Vodafone подключает Великобританию к крупнейшей в мире подводной кабельной системе
Плюс
27 июн. 2024, 09:00:00
Vodafone Group, одна из крупнейших в мире групп телекоммуникационных компаний, осуществила вывод на берег кабеля 2Africa, самой протяжённой в мире подводной кабельной системы. Благодаря важному кабельному узлу Великобритании в г. Буд (Bude), графство Корнуэлл, этот кабель обеспечит возможность более быстрых и более надёжных интернет-соединений для миллиардов жителей по всему миру. Кабельная сис...
Универсальные решения для производства кабельных компаундов
Плюс
26 июн. 2024, 09:00:00
Компания Coperion GmbH (Германия) является мировым лидером в области технологии и производства оборудования для компаундирования и экструзии, оборудования для сортировки, измельчения и промывки, систем подачи и взвешивания, переработки сыпучих материалов. Компания разрабатывает, производит и обслуживает установки, оборудование и компоненты для переработки пластмасс, а также для химической, пищевой...
Компания Tratos участвует в проекте модернизации 380-кВ воздушной линии в Италии
Плюс
25 июн. 2024, 09:00:00
По мере того как мир движется в сторону устойчивой и экологически безопасной энергетики, невозможно переоценить решающую роль современной инфраструктуры для обеспечения этого перехода. Одним из примечательных проектов, олицетворяющих собой стремление к экологически чистому, «зелёному» будущему, является недавняя модернизация 380-кВ воздушной линии электропередачи между населённым пункт...