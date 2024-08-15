Два проекта КРТ реализуют на месте бывшей промзоны «Магистральные улицы»

Более 75 гектаров земли реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) на части бывшей промзоны «Магистральные улицы» в столице. Сейчас здесь на разных стадиях проработки и реализации находится два проекта КРТ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современные жилой и общественно-деловой кварталы планируется возвести на четырех участках бывшей промзоны "Магистральные улицы" в рамках двух проектов комплексного развития территорий. На площади более 75 гектаров построят свыше 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты составят около 1,27 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 27 миллиардов рублей. В результате будет создано 36,6 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадки расположены в границах транспортного каркаса столицы. Участок площадью 1,6 гектара находится недалеко от станции метро «Полежаевская» и примыкает к Хорошевскому шоссе, его реорганизацией занимается правообладатель. Три других участка общей площадью более 73 гектаров расположены вдоль Звенигородского шоссе вблизи станций Хорошево и Шелепиха Московского центрального кольца. На данный момент опубликован проект решения об их комплексном развитии, ожидается ответ от правообладателей.

«На одной из площадок реализуют проект, в рамках которого в течение четырех лет построят 41,2 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, включая магазины, офисы, отделения банков и кафе. Другой проект КРТ предполагает создание крупного жилого микрорайона, где появится более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Рядом с жилыми домами построят семь образовательных комплексов для более чем 5,8 тысячи учащихся и воспитанников, также по проекту возведут объекты коммунального хозяйства, а сами участки благоустроят и озеленят», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий в столице создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.