Предприятие IEK GROUP в городе Балабаново готовится к запуску производства

На заводе IEK GROUP в Калужской области начались ремонтные работы в офисных помещениях и цехах. Об этом рассказал директор по производству нового предприятия компании Алексей Анфиногенов на встрече с главой администрации города Балабаново Сергеем Галкиным.

Предприятие IEK GROUP, размещенное на бывшей промышленной площадке «Венталл», будет выпускать металлические кабеленесущие системы под брендом IEK — лотки всех типов и аксессуары к ним, включая полную номенклатуру лестничных лотков.

Производственная площадка в Калужской области станет 11-м предприятием IEK GROUP наряду с теми, что уже успешно работают в Московской и Тульской областях, Казани, Новосибирске, Ульяновске, Санкт-Петербурге. Суммарная выручка российских предприятий компании в 2023 году составила более 46 млрд рублей, причём ежегодно в развитие производства IEK GROUP инвестирует более 50 процентов прибыли.

Сумма инвестиций в проект завода в городе Балабаново превысит 1 млрд рублей, на предприятии создадут более 500 рабочих мест. Старт нового производства планируется до конца 2024 года.