Правительство дополнительно выделило более 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма

Свыше 6,5 млрд рублей дополнительно выделено из резервного фонда кабмина для поддержки программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что решение о выделении такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы, вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений. Так что у наших граждан появится больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе всей семьёй», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 15 августа.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена Правительством в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Сейчас в программе участвует более 200 проектов с субсидируемым кредитным портфелем около 870 млрд рублей.