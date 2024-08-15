«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 780 км линий электропередачи на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» за семь месяцев 2024 года выполнили ремонт более 780 км линий электропередачи (ЛЭП). Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов компании в текущем году. К работе в осенне-зимний период пиковых нагрузок подготовили 268 км ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и 516 км линий электропередачи 0,4 -10 кВ. Специалисты заменили свыше 785 ветхих опор, более 11 тыс. поврежденных изоляторов, смонтировали почти 305 км нового провода.



Для предотвращения технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено порядка 105 га трасс воздушных линий электропередачи.

«В 2024 году на подготовку электросетевого комплекса Ставрополья к работе в осенне-зимний период максимальных нагрузок будет направлено свыше 1,3 млрд рублей. Качественная и своевременная реализация ремонтной программы позволит энергетикам обеспечить надежное электроснабжение потребителей в предстоящие холода», - отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.