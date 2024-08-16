Александр Беглов рассказал о будущем петербургского метро

16 авг. 2024, 17:00:00
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
spbdnevnik.ru

На конференции Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил программу развития города на ближайшие пять лет. Он обозначил 10 приоритетов развития, которые должны стать основными направлениями работы: крупнейшие проекты (мегапроекты XXI века), развитие образования, забота о людях «серебряного возраста», здравоохранение, сохранение исторического наследия и поддержка культуры, передовая промышленность и развитие предпринимательства, наука и новые технологии, общественный транспорт и дорожное строительство, развитие метрополитена и благоустройство.

Основой транспортной инфраструктуры Петербурга было и остается метро. Его строительство – самая важная и самая сложная часть развития транспортной инфраструктуры.

«Город преодолел кризис, который тормозил строительство новых станций и капитальный ремонт старых. На это потребовалось больше времени, чем планировалось. Но решены основные задачи. Мы создали новую городскую компанию «Метрострой Северной столицы», сохранили кадровый костяк отрасли – 3,5 тысячи человек. Перезапустили строительство. И решили вопрос с необходимым оборудованием для прокладки новых линий. На Обуховском заводе для прокладки тоннелей метро изготавливают новые проходческие щиты», – напомнил Александр Беглов.

Он добавил, что цель на ближайшие годы – набрать высокий темп строительства новых станций. Уже в начале 2025 года горнопроходческие комплексы выйдут на сооружение Красносельско-Калининской линии.

По планам, до 2030 года в Петербурге возведут 10 станций метро. В этом году это «Горный институт», а в следующем – «Казаковская» и «Путиловская», в 2029 году – «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная», в 2030 году – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». И ещё 14 подземки к 2030 году отремонтируют.

Также Александр Беглов напомнил о поручении президента России Владимира Путина открыть метро в аэропорту Пулково. Планируется, что Кировско-Выборгскую линию метро продлят через Авиагородок к аэропорт Пулково, а дальше к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» и Технологической долине.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Александра Беглова кандидатом в губернаторы выдвинула «Единая Россия». Также кандидатами являются Павел Брагин от партии «Зеленые», Сергей Малинкович от «Коммунистов России» и Максим Яковлев от ЛДПР.

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