EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE

16 авг. 2024, 16:30:11
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE производства ООО «Мосгоскабель» (МО, р.п. Новоивановкое, ул. Западная, с. 100, оф. 14), закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара. Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5:

  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 4,8%).

ВВГ Пнг(А)-LS 3*1,5:

  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 10,2%).

Отбор образцов и испытания кабеля данного производителя проводились впервые, однако в дальнейшем качеству продукции ООО «Мосгоскабель» нами будет уделено пристальное внимание. Что позволит более обоснованно ответить на вопрос, умышленно ли небезопасная продукция данной торговой марки выпущена в обращение или мы столкнулись с производственным браком.

Хочется верить, что информация с сайта завода-производителя о кабеле, выпускаемом под торговой маркой MAXI CABLE является истинной – как уверяет производитель, это премиальный бренд, который проходит строгие испытания и проверки качества.

В любом случае, EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ MAXI CABLE перед использованием.

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