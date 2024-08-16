Инвестиции в разрез «Богатырь» в Новосибирской области превысят 100 млрд рублей

Вложения в разработку одного из крупнейших в России месторождений антрацита - разрез "Богатырь" в Новосибирской области - составят 123 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

"Плановый объем инвестиций на период 2023-2032 годов составляет 123,9 млрд рублей (без НДС). В рамках данного инвестиционного проекта планируется добыча антрацита на лицензионном участке, его переработка на территории в непосредственной близости от мест добычи и реализация угольной продукции", - сообщил он.

Шовтак пояснил, что основной движущей силой производства станет современная обогатительная фабрика замкнутого цикла с закрытыми угольными складами и складом готовой продукции. Отгрузка угля будет осуществляться с помощью собственных погрузочных комплексов вблизи разреза, которые будут соединены с путями РЖД.

"В настоящее время, по данным инвестора ООО "Разрез богатырь", в рамках реализации проекта ведутся проектные работы на геологическую разведку и разработку первой очереди участка "Богатырь", а также строительство железой дороги необщего пользования", - уточнил собеседник агентства.

Ранее ежегодный объем добычи антрацитов планировался на уровне 10 млн тонн, разведанные запасы угля марки А - более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы - свыше 3,5 млрд тонн. "Коулстар" гарантировала транспортировку не менее 10 млн тонн добытого угля в год железнодорожным транспортом по ветке Бердск - Новоалтайск, примыкающей к Транссибу. Кроме того, компания должна будет построить не менее пять крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля.

В июне 2021 года компания "Разрез богатырь" (принадлежит "Коулстар") получила право пользования недрами разреза "Богатырь" Горловского угольного бассейна в Новосибирской области за 3,15 млрд рублей. В 2022 году объем инвестиций в освоение вырос с 56 млрд до 66 млрд рублей.