Инвестиции в судоремонтный кластер ГТЛК в Мурманске могут превысить 20 млрд руб

16 авг. 2024, 16:00:13
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
interfax.ru

Объем инвестиций в создание судоремонтного кластера АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в порту Мурманска может превысить 20 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

"В настоящее время проект находится в высокой степени проработки. Общий объем инвестиций должен превысить 20 млрд рублей, мощность по количеству ремонтов – более 90 судов в год именно гражданского судоремонта", - сказал Титаренко в ходе заседания экспертной группы по судоремонту на мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых в Мурманске в четверг.

По словам замминистра, площадка для будущего судоремонтного кластера определена и сейчас решаются земельно-правовые вопросы, "после решения которых компания готова уже выходить на проектирование".

Титаренко подчеркнул, что проект создания судоремонтного комплекса кластерного типа получил поддержку на федеральном уровне.

В декабре 2023 года на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что ГТЛК в 2024 году может начать проектирование судоремонтного кластера в рыбном порту Мурманска.

Он высказывал мнение, что судоремонтные проекты Мурманской области будут ориентированы в первую очередь на обслуживание судов, которые работают в Северном рыбохозяйственном бассейне и акватории Северного морского пути.

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