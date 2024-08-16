НИУ «МЭИ» представил новую разработку на Международном форуме «Армия-2024»

Ученые НИУ «МЭИ» представили микротурбинные энергоустановки для автономных объектов вооруженных сил Российской Федерации на Международном форуме «Армия-2024».

Микротурбинные энергоустановки с паровыми или газовыми турбинами обладают существенно большей удельной мощностью (на килограмм массы) по сравнению с дизель-генераторными установками. В микротурбинных установках основу составляют высокоскоростные синхронные турбогенераторы с возбуждением от постоянных магнитов с бесконтактными газовыми подшипниками.

«МЭИ ежегодно принимает участие в Международном форуме «Армия-2024», демонстрирует инновационные разработки для вооруженных сил Российской Федерации. Представленные технологии в этом году показывает наше стремление к инновациям и последовательному развитию энергетических систем, что особенно важно для повышения мобильности и эффективности армии. Участие в Форуме дает нам уникальную платформу для обмена опытом и налаживания партнерских отношений с ведущими специалистами в области обороны и безопасности», – рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Особенностью установки является расположение рабочего колеса турбины на одном валу с индуктором генератора. Отсутствие редуктора, наличие лишь одной движущейся части (вращающийся ротор) и высокие частоты вращения (десятки-сотни тысяч об/мин) определяют надёжность микротурбин, их малые вес и габариты.

Применение бесконтактных газовых подшипников позволяют исключить систему масляной смазки, что существенно повышает ресурс работы энергоустановки (до 500 тысяч циклов «пуск-остановка»), а также упрощает её эксплуатацию и регламентное обслуживание.

Микротурбинные энергоустановки для автономных объектов вооруженных сил Российской Федерации разработаны на кафедре электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта НИУ «МЭИ» под руководством Михаила Румянцева.​