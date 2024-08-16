На северо-западе Москвы создадут более 39 тысяч рабочих мест по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в СЗАО появится более 39 тысяч новых рабочих мест, большинство из них откроются в офисных комплексах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую принял мэр Москвы Сергей Собянин, инвесторам предоставляется льгота по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилых домов при условии возведения за пределами центра города промышленных, деловых и социальных объектов. Так, на северо-западе столицы в рамках данной программы появятся 16 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 39 тысяч москвичей. Больше всего новых рабочих мест откроется в офисных комплексах», – рассказал Максим Ликсутов.

Современные бизнес-центры возведут в Хорошево-Мневниках, Покровском-Стрешневе и Щукино. Найти работу там смогут более 30 тысяч москвичей. Например, в деловой центр на улице Шеногина, строительство которого завершится в 2025 году, смогут трудоустроиться свыше 4 тысяч москвичей, при этом около 1,6 тысячи рабочих мест там появится в рамках программы создания МПТ.

«Соглашение о строительстве на улице Шеногина делового центра по программе стимулирования создания мест приложения труда было заключено в 2021 году. Общая площадь 24-этажного здания составит около 75 тысяч квадратных метров. На текущий момент конструктив бизнес-центра полностью возведен, в здании ведется монтаж инженерных систем, начата установка лифтов. В рамках программы создания МПТ там появится около 1,6 тысячи рабочих мест», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства объектов деловой инфраструктуры города.

«Здание бизнес-центра строится с декабря 2022 года, и все этапы его возведения проходят под надзором инспекторов Комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз, осуществляющих инструментальный контроль. Всего за этот период состоялось восемь выездных проверок», ‒ добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Внутри делового центра разместятся офисы крупных строительных компаний. Для сотрудников будут организованы разные типы рабочих мест и зоны взаимодействия. Общая площадь офисов составит 44,4 тысячи квадратных метров. На первых этажах откроются магазины и заведения общественного питания, которые будут доступны не только сотрудникам офисного комплекса, но и местным жителям.

«Прилегающую к центру территорию благоустроят и озеленят. Инвестор установит малые архитектурные формы и наружное освещение, а также обустроит проезды и тротуары», - отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Это позволит связать здание с жилыми домами и объектами транспортной инфраструктуры.

«Офисный центр гармонично вписан в городскую среду и будет иметь прямой выход к будущей станции метро «Звенигородская». То есть, здание возводится с другими объектами инфраструктуры. Такая синергия дает совершенно другой, более качественный подход к организации городского пространства, который позволяет создать комфортную среду», – говорит директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.