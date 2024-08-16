Началось строительство жилого комплекса в районе Сокольники

Стартовали работы по возведению жилого комплекса на 763 квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Стройплощадка расположена по адресу: улица Гастелло, земельный участок 32.

«Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на площадке. Проектом предусмотрено возведение трех разноэтажных корпусов, двух торгово-инфраструктурных зданий и детского сада. На подземном уровне для жильцов обустроят двухуровневый паркинг на 398 машино-мест и 394 кладовых. Общая площадь недвижимости составит 94,5 тысячи квадратных метра», — отметил Антон Слободчиков.

В трех корпусах предусмотрено 763 квартиры: 53 студии, 309 однокомнатных, 258 двухкомнатных, 124 трехкомнатных и 19 четырехкомнатных. В лобби появятся гостиные, комнаты матери и ребенка, лапомойки для домашних питомцев, сервисные комнаты для курьеров, а также зоны для временного хранения велосипедов и самокатов.



В двух нежилых зданиях и на первых этажах корпусов разместятся магазины, кафе, рестораны и фитнес-студия. Девелопером проекта ЖК Sokolniki выступает компания STONE.

«В основу архитектурной концепции жилого комплекса заложен контраст трех разновысотных корпусов с динамичными фасадами, а также сочетание объемной бетонной плитки с легкими алюминиевыми ламелями, которые придадут архитектуре легкость и сформируют изящный силуэт застройки», — добавил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

В соответствии со сроками, указанными в документации, приступить к монолитным работам планируется в четвертом квартале этого года, а достроить проект — в 2027 году.



В настоящее время застройщик оформил и разместил проектную декларацию в Единой информационной системе жилищного строительства, что позволяет ему начать реализацию недвижимости. Продажи квартир, кладовых, машино-мест и коммерческих помещений будут осуществляться по «новой» схеме с применением счетов эскроу, размещенных в ПАО «Промсвязьбанк». Мосгосстройнадзор будет осуществлять контроль долевого строительства и обеспечивать защиту прав и законных интересов его участников.