Обеспечение новых и приграничных субъектов необходимым трансформаторным оборудованием на контроле Минэнерго России

Сергей Цивилев провел совещание по планам производства трансформаторного оборудования для обеспечения бесперебойного электроснабжения новых и приграничных субъектов. В обсуждении приняли участие представители Минпромторга России, ПАО «Россети», а также представители компаний-производителей.

В ходе совещания участники обсудили вопросы формирования аварийного запаса региональных электросетевых организаций и создания мобильного резерва энергооборудования, а также вопросы максимального использования имеющихся производственных мощностей и обеспечения загрузки производителей. Всего в рамках реализации указанных мероприятий в текущем году предусмотрена закупка и поставка более 130 единиц силовых трансформаторов различной мощности за счет средств Федерального бюджета.

Скоординированная работа заинтересованных сторон и оперативное принятие необходимых решений позволят удовлетворить потребность энергетической отрасли в критически важном оборудовании, нивелировать текущие риски и будет способствовать надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей.

По итогам совещания Сергей Цивилев поручил повысить эффективность планирования закупок в режиме «единого окна» и продолжить работу по стандартизации серийного электроэнергетического оборудования. Данная инициатива позволит значительно упростить процесс взаимодействия между производителями и заказчиками в рамках импортозамещения оборудования и развития собственных технологий и компетенций.