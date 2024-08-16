Обучение — лучшее решение: более 15 сотрудников Богословского кабельного завода приняли участие в тренинге-интенсиве по активным продажам

В стремлении к саморазвитию и повышению квалификации сотрудники ООО «Богословский кабельный завод» никогда не останавливаются. Сегодня на базе Института регионального развития при Уральской Торгово-промышленной Палате прошел тренинг «Активные продажи в конкурентной среде».

Стратегии отстройки от конкурентов, разработка различных модулей взаимодействия с клиентами, новые концепции продвижения продукта, создание презентационных модулей — эти и другие вопросы участники тренинга смогли проработать в формате бизнес-мастерской.

Интересной и насыщенной была как индивидуальная, так и групповая работа, за что необходимо отдельно поблагодарить замечательного спикера Георгия Михайловича Цеплакова, который донес до участников обучения максимум полезной информации в очень сжатые сроки и даже устроил итоговый баттл по отработке полученных инструментов.

Тренинг-интесив посетили сотрудники дирекции по продажам, службы снабжения и логистики, финансовой дирекции, дирекции по производству, первый заместитель генерального директора по юридическим вопросам и главный технолог. Быть лучше всех и впереди всех — вот залог успеха предприятия.