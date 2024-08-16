RusCable Live - SPEEDRUN по новостям, для тех, кто ценит свое время. Эфир 16.08.24

Чтобы идти в ногу со временем, надо успевать подхватывать новые тенденции, при этом не теряя в качестве исполнения бытовых вещей, которые делаешь всю жизнь. Мы торопимся в садик, в школу, в университет, на работу, на встречу, в театр и даже домой! Часто, чтобы все успеть, мы стараемся сделать два (а то и три) дела одновременно. Это нормальная практика: смотреть фильм - есть, принимать ванну - слушать музыку, говорить по телефону - убираться и так далее. Этот выпуск RusCable Live сделан для того, чтобы самые деловые и торопящиеся люди смогли и быть в курсе последних событий, и не теряли своего драгоценного времени.

https://vk.com/video-41401544_456240646 Трансляция ВК



Этот выпуск вы можете смотреть/слушать в ванной, на улице, в метро, в самолете, да хоть на заводе! Ведь это спидран, а значит, в ваш законный обед уложимся! Не переключайтесь, дальше будет интереснее.



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Партнер трансляции Ассоциация "Электрокабель"

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