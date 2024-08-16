Томсккабель производит кабельное оборудование

3 часа назад
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Источник:
ООО Томсккабель
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Томсккабель производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции:

  • Приемное устройство - Модификация для перемещения по полу
  • Отдающее и приемное устройство 630
  • Отдающее устройство или принимающее устройство 2200
  • Отдающее устройство 6х630
  • Отдающее устройство 630-1600
  • Двойное отдающее устройство для непрерывной отдачи
  • Пульт управления
  • Компенсатор
  • Гусеничное тяговое устройство
  • Тангенциальный лентообмотчик
  • ТПЖ из бухт или контейнеров
  • Уплотняющие устройство
  • Портальный отдатчик/приемник
  • Бронеобмоточная головка
  • Экструзионная головка 35/45
  • Соэкструдер
  • Экструзионная линия КЭЛ 100
  • Система охлаждения
  • Устройство УХС-2
  • Металлические кабельные барабаны
  • Инструменты, дорны, матрицы, калибры

Более подробная информация об оборудовании в каталоге


По вопросам заказа оборудования обращаться:

Заместитель главного инженера
Козлов Дмитрий Валерьевич
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1030
Эл. почта: kozvd@tomskcable.ru

Специалист по продажам
Тюкалова Юлия Сергеевна
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1521
Эл. почта: tukus@tomskcable.ru

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Томсккабель
ООО «Томский кабельный завод» - один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. ООО «Томскккабель» может предложить гибкую систему ценовых скидок, рассчитанную индивидуально под клиента, минимальные сроки изготовления продукции, а так же гарантированное качество.
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