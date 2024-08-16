Томсккабель производит кабельное оборудование

В первом полугодии 2024 года суммарный объем строительства в РФ увеличился на 17%. Речь идет не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре. Так например, в Екатеринбурге муниципалитет планирует запустить строительство 12 детских садов, нового образовательного центра на Уралмаше и нового зала филармонии. Также в городе активно обновляется жилищный фонд за счет программы комплексно...