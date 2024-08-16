Томсккабель производит кабельное оборудование
3 часа назад
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Томсккабель производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции:
- Приемное устройство - Модификация для перемещения по полу
- Отдающее и приемное устройство 630
- Отдающее устройство или принимающее устройство 2200
- Отдающее устройство 6х630
- Отдающее устройство 630-1600
- Двойное отдающее устройство для непрерывной отдачи
- Пульт управления
- Компенсатор
- Гусеничное тяговое устройство
- Тангенциальный лентообмотчик
- ТПЖ из бухт или контейнеров
- Уплотняющие устройство
- Портальный отдатчик/приемник
- Бронеобмоточная головка
- Экструзионная головка 35/45
- Соэкструдер
- Экструзионная линия КЭЛ 100
- Система охлаждения
- Устройство УХС-2
- Металлические кабельные барабаны
- Инструменты, дорны, матрицы, калибры
Более подробная информация об оборудовании в каталоге
По вопросам заказа оборудования обращаться:
Заместитель главного инженера
Козлов Дмитрий Валерьевич
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1030
Эл. почта: kozvd@tomskcable.ru
Специалист по продажам
Тюкалова Юлия Сергеевна
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1521
Эл. почта: tukus@tomskcable.ru
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ГОСТКАБЕЛЬ входит в Национальный реестр добросовестных производителей
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СПЕЦКАБЕЛЬ выступил на мероприятии АРКТИКА – РЕГИОНЫ
14 авг. 2024, 15:45:06
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