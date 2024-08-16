В НИУ «МЭИ» проходной балл вырос на 20%

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» завершилась Приёмная кампания 2024 года на бюджетные места по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.

В этом году приемная кампания вновь показала высокие результаты, отмеченные увеличением числа поданных заявлений и ростом интереса к энергетическим направлениям подготовки. На 2637 бюджетных мест бакалавриата и специалитета подано почти 90 тысяч заявлений, это на 12% больше, чем в прошлом году.

Существенно заметен рост проходных баллов на ключевые энергетические направления - на 20% вырос проходной балл по направлениям «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника».

«В последние годы мы наблюдаем, как абитуриенты и их родители все активнее осознают важность энергетической отрасли для будущего страны. Эта осведомленность создает высокий интерес к нашим образовательным программам и вносит вклад в формирование нового поколения специалистов, готовых решать актуальные задачи в сфере устойчивого развития экономики и энергетики», - рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Нововведением этого года была наша новая «Программа 220», гарантирующая бюджетное обучение по востребованным энергетическим специальностям на рынке труда для поступающих с суммой конкурсных баллов 220 и более. В рамках программы предусмотрено предоставление места в общежитии для иногородних поступающих. По итогам приемной кампании программой воспользовалось более 350 человек.​​