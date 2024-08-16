Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство нового жилого комплекса в Екатеринбурге на 2 321 квартиру

Банк ДОМ.РФ в рамках проектного финансирования предоставил группе компаний «ЦЕНТР Девелопмент» 10,7 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Галерея» в Екатеринбурге.

Проект предусматривает строительство многоэтажных домов комфорт-класса с широким спектром планировок и подземным многоуровневым паркингом. ЖК расположится на юго-западе в новом активно застраивающемся районе города — Академическом, в 11 километрах от центра. Концепция комплекса предполагает формат «Все свое». На первых этажах ЖК расположатся коммерческие помещения с единой эксплуатируемой кровлей и зоной отдыха, также проект предполагает двор без машин, сквозные переходы, прогулочный променад через всю дворовую территорию. Ввести в эксплуатацию комплекс планируют в 2026 году.

Свердловская область — один из самых динамично развивающихся регионов Урала по объемам строительства. Только с начала 2024 г. площадь финансируемых банком проектов в Уральском федеральном округе выросла на 39%. В общей сложности сегодня при поддержке Банка ДОМ.РФ во всех 6 регионах округа реализуется более 80 проектов, в рамках которых суммарно будет построено около 8,4 млн квадратных метров.