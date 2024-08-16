Глава Чувашии заявил о начале практической реализации проекта дублёра Марпосадского шоссе

Привлечение инвестиций в республику, а также реализацию мастер-плана Чебоксарской агломерации обсудили в формате стратегической сессии. Среди ключевых направлений мастер-плана Глава Чувашии Олег Николаев назвал создание производственно-логистической площадки с агропромышленной специализацией в районе деревни Ландыши Моргаушского округа, строительство дублера Марпосадского шоссе, развитие территории Заволжья и туристического кластера на побережье Волги в районе сел Ильинка и Васильевка.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Мы приступаем к активному претворению в жизнь утвержденного мастер-плана Чебоксарской агломерации. Она объединяет территорию более 70% населения республики и формирует основной производственный, научный, культурный и иной потенциал.

Наша задача – приоритизировать проекты мастер-плана и распределить с учётом возможных источников финансирования – государственных, частных. Могут быть проекты, которые можно и нужно реализовать на основе государственного частного партнерства. К примеру, дублер Марпосадского шоссе – это сугубо государственная задача, и мы уже работаем над ней, определяем трассировку, межуем землю. Задача – в кратчайшие сроки обеспечить его нормативной документацией, чтобы начать реализовывать и раскрыть возможности реализации частными инвесторами. Логистический центр в Моргаушском округе, скорее всего, может быть либо государственно-частным проектом, либо сугубо частным проектом. А мы готовы как раз помочь тем инвесторам, которые проявят к нему интерес.

Депутат Госдумы, Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил визуализировать мастер-план в формате 3D для того, чтобы потенциальные инвесторы могли наглядно видеть, что будет построено в результате его реализации. Также депутат предложил указать для каждого объекта потенциальные источники (средства частных компаний, средства населения, государственные средства и т.д.) и механизмы финансирования (кредиты, облигации, гранты, цифровые финансовые активы и т.д.), чтобы инициаторы проектов могли оценить, с помощью комбинации каких типов финансирования привлечение средств будет наиболее эффективным.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс:

Чувашия активно пользуется возможностями, которые открывают перед ней механизмы ДОМ.РФ. Помимо мастер-планирования, это в том числе «перезагрузка» неиспользуемых земель, применение инфраструктурных облигаций, проектное финансирование. Только по текущим проектам в республике планируется построить более 3 млн кв. м жилья, и мы готовы наращивать взаимодействие. Что важно, речь идёт не просто о бетонных коробках, а о комфортных и обеспеченных инфраструктурой кварталах – основу для этого в том числе закладывает разработанная нами стратегия пространственного развития Чебоксарской агломерации, другие дизайн-проекты благоустройства.

Участники и эксперты стратегической сессии обсудили роль цифровых финансовых активов в стратегии развития региона, изменения в законодательстве, раскрытие инвестиционного потенциала Чувашии, применение государственно-частного партнерства в реализации проектов.

Управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева: