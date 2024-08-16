Глава Чувашии заявил о начале практической реализации проекта дублёра Марпосадского шоссе
Привлечение инвестиций в республику, а также реализацию мастер-плана Чебоксарской агломерации обсудили в формате стратегической сессии. Среди ключевых направлений мастер-плана Глава Чувашии Олег Николаев назвал создание производственно-логистической площадки с агропромышленной специализацией в районе деревни Ландыши Моргаушского округа, строительство дублера Марпосадского шоссе, развитие территории Заволжья и туристического кластера на побережье Волги в районе сел Ильинка и Васильевка.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев:
Мы приступаем к активному претворению в жизнь утвержденного мастер-плана Чебоксарской агломерации. Она объединяет территорию более 70% населения республики и формирует основной производственный, научный, культурный и иной потенциал.
Наша задача – приоритизировать проекты мастер-плана и распределить с учётом возможных источников финансирования – государственных, частных. Могут быть проекты, которые можно и нужно реализовать на основе государственного частного партнерства. К примеру, дублер Марпосадского шоссе – это сугубо государственная задача, и мы уже работаем над ней, определяем трассировку, межуем землю. Задача – в кратчайшие сроки обеспечить его нормативной документацией, чтобы начать реализовывать и раскрыть возможности реализации частными инвесторами. Логистический центр в Моргаушском округе, скорее всего, может быть либо государственно-частным проектом, либо сугубо частным проектом. А мы готовы как раз помочь тем инвесторам, которые проявят к нему интерес.
Депутат Госдумы, Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил визуализировать мастер-план в формате 3D для того, чтобы потенциальные инвесторы могли наглядно видеть, что будет построено в результате его реализации. Также депутат предложил указать для каждого объекта потенциальные источники (средства частных компаний, средства населения, государственные средства и т.д.) и механизмы финансирования (кредиты, облигации, гранты, цифровые финансовые активы и т.д.), чтобы инициаторы проектов могли оценить, с помощью комбинации каких типов финансирования привлечение средств будет наиболее эффективным.
Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс:
Чувашия активно пользуется возможностями, которые открывают перед ней механизмы ДОМ.РФ. Помимо мастер-планирования, это в том числе «перезагрузка» неиспользуемых земель, применение инфраструктурных облигаций, проектное финансирование. Только по текущим проектам в республике планируется построить более 3 млн кв. м жилья, и мы готовы наращивать взаимодействие. Что важно, речь идёт не просто о бетонных коробках, а о комфортных и обеспеченных инфраструктурой кварталах – основу для этого в том числе закладывает разработанная нами стратегия пространственного развития Чебоксарской агломерации, другие дизайн-проекты благоустройства.
Участники и эксперты стратегической сессии обсудили роль цифровых финансовых активов в стратегии развития региона, изменения в законодательстве, раскрытие инвестиционного потенциала Чувашии, применение государственно-частного партнерства в реализации проектов.
Управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева:
Сегодняшний форум – результат сотрудничества с Агентством инвестиционного развития в рамках подписанного соглашения о совместном развитии инвестиционного потенциала Чувашской Республики. Тематические сессии, объединяющие бизнес-сообщество, представителей органов власти и банки, позволяют сделать процесс инвестиций в инфраструктуру региона более системным и простым. Местные власти не всегда могут в полной мере оценить потенциал инвесторов, при этом сами инвесторы не до конца понимают перспективы развития. Вот почему важно организовывать открытые площадки, где есть возможность не только презентовать конкретные лоты, ищущие инвестора, но и озвучить меры поддержки, которые Сбер и местное правительство готовы оказать тем, кто будет работать на развитие Чебоксарской агломерации.