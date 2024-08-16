«Интер РАО» приобрела 98,4% акций НПО «Элсиб»

Группа "Интер РАО" завершила сделку по приобретению 98,4% акций НПО "Элсиб", говорится в сообщении энергокомпании.

"Приобретение позволит группе "Интер РАО" в рамках среднесрочной стратегии сформировать полностью интегрированный энергомашиностроительный бизнес с лидирующими позициями в сегменте энергоблоков средней мощности и тем самым укрепить положение в отрасли", - отмечает компания.

НПО "Элсиб" ПАО - энергомашиностроительное предприятие, основная деятельность которого - проектирование и производство генераторов в комплекте с системами возбуждения, производство крупных электрических машин для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС, а также услуги в сфере капитального ремонта и послепродажного сервиса. В 2019 году сообщалось, что Сибирская генерирующая компания (СГК) купила 70% акций НПО "Элсиб", доведя принадлежащий ей пакет до 95% уставного капитала.

Завод "Элсиб" - одно из крупнейших электромашиностроительных предприятий в Сибири, расположен в Новосибирске, ведет деятельность с 1953 года. Предприятие имеет крупную производственную и испытательную базу с современными сертифицированными стендами для контроля и испытания в процессе изготовления отдельных узлов и готовых изделий. Мощности завода позволяют производить более 20 моделей турбогенераторов различных типов исполнения мощностью от 6 до 500 МВт, гидрогенераторы в диапазоне мощности от 20 до 300 МВт и частоты вращения от 50 до 500 об/мин, электродвигатели переменного тока от 250 кВт до 12,5 МВт.

"Интер РАО" отмечает, что в результате сделки будут обеспечены возможности для синергического эффекта НПО "Элсиб" с существующими активами в периметре группы - ООО "Русские газовые турбины", ООО "Современные технологии газовых турбин" и АО "Уральский турбинный завод": в частности, турбины УТЗ в подавляющем большинстве сопряжены с генераторами НПО "Элсиб".

"Интер РАО" неоднократно заявляла, что заинтересована в приобретении новых энергетических активов. В 2022 году группа "Интер РАО" закрыла сделки по приобретению предприятий энергетического машиностроения - группа приобрела долю размером в 65% в СТГТ ("Современные технологии газовых турбин", являлось совместным предприятием Siemens и "Силовых машин") и 100-процентную долю в "Воронежском трансформаторе". В 2021 году "Интер РАО" завершила сделку по приобретению 100% доли участия в уставном капитале "Сигмы" - компании в сфере информационных технологий, которая оказывает услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ, в частности, осуществляет деятельность по автоматизации энергосетевых и энергосбытовых компаний.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в некоторых странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.