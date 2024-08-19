Дан старт проекту по расширению производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске

В августе 2024 года начато строительство нового современного производственного комплекса ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске.

Площадь комплекса составит примерно 5800 квадратных метров. Помимо производственных помещений будет построен административно-бытовой корпус, выключающий офисные и бытовые помещения, а также столовую, конференц и спортивный залы.

Работы по строительству планируется осуществить в период с 2024 г. по 2025 г. включительно. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства продукции завода на 35%. Что в свою очередь позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты г.о.г. Чкаловск и Нижегородской области.