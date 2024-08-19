Дан старт проекту по расширению производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске
19 авг. 2024, 17:45:00
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В августе 2024 года начато строительство нового современного производственного комплекса ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске.
Площадь комплекса составит примерно 5800 квадратных метров. Помимо производственных помещений будет построен административно-бытовой корпус, выключающий офисные и бытовые помещения, а также столовую, конференц и спортивный залы.
Работы по строительству планируется осуществить в период с 2024 г. по 2025 г. включительно. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства продукции завода на 35%. Что в свою очередь позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты г.о.г. Чкаловск и Нижегородской области.
ПО «ФОРЭНЕРГО» радует жителей Южноуральска
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PROFI в деле: покупай продукцию IEK — выиграй поездку на Байкал!
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IEK объявляет акцию для участников программы лояльности IEK PROFI. С 12 августа 2024 года по 31 января 2025 года покупай акционную продукцию и получи шанс отправиться в поездку на Байкал! Как участвовать в акции? Приобретай акционную продукцию IEK на сумму от 25 000 рублей. Регистрируй чеки на Бизнес-платформе IEK и получай баллы. Выполняй задания в программе IEK PROFI —...
В рамках военно-технического Форума «Армия-2024» прошло награждение победителей акселератора инновационных проектов двойного назначения Фонда «ЭРА» (группа СБП)
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На конкурс было подано более 900 заявок со всей России. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС). Несмотря на огромную конкуренцию, БЭС КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» признан одним из восьми лучших проектов, и единственным – по электроэнергетике. Победители успешно защитили проекты в Минобороны России и под...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE
16 авг. 2024, 16:30:11
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE производства ООО «Мосгоскабель» (МО, р.п. Новоивановкое, ул. Западная, с. 100, оф. 14), закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара. Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклон...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден дипломом военно-технического Форума «Армия - 2024»
16 авг. 2024, 14:30:00
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«ЗЭТО» изготовил КТП для Великолукского Агропромышленного комплекса
16 авг. 2024, 11:44:34
«ЗЭТО» изготовил двухтрансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 1000 кВА тупикового типа для нужд Великолукского Агропромышленного комплекса. Двухтрансформаторные подстанции применяются на объектах с повышенным требованием к энергоснабжению, а также в случаях, когда перебои недопустимы. Особенностью данной КТП является наличие распределительного устройства низ...
HABSANS — новый член Ассоциации «Электрокабель»
16 авг. 2024, 11:15:00
На внеочередном собрании членов Ассоциации "Электрокабель", которое состоялось в офисе Ассоциации 30 июля 2024 года, обсуждались вопросы о принятии новых участников. Впервые в истории Ассоциации "Электрокабель" выступила китайская международная компания, которая была принята в Ассоциацию! Этот момент подчеркивает стремление компании к прогрессу и постоянному развитию в ка...
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EL-Комитет НОПСМ: Судебное решение о прекращении реализации фальсифицированной продукции торговой марки ГЕРМЕС
16 авг. 2024, 10:45:10
7 августа 2024г. Мытищинский городской суд Московской области вынес решение по делу № М-2792/2024, удовлетворив иск к ИП Закарян А.С. – продавец маркетплейса ОЗОН. Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ГЕРМЕС, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки и, конечно же, проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безоп...
ГОСТКАБЕЛЬ – завод высоких стандартов
16 авг. 2024, 10:30:00
В первом полугодии 2024 года суммарный объем строительства в РФ увеличился на 17%. Речь идет не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре. Так например, в Екатеринбурге муниципалитет планирует запустить строительство 12 детских садов, нового образовательного центра на Уралмаше и нового зала филармонии. Также в городе активно обновляется жилищный фонд за счет программы комплексно...
Обучение — лучшее решение: более 15 сотрудников Богословского кабельного завода приняли участие в тренинге-интенсиве по активным продажам
16 авг. 2024, 10:15:10
В стремлении к саморазвитию и повышению квалификации сотрудники ООО «Богословский кабельный завод» никогда не останавливаются. Сегодня на базе Института регионального развития при Уральской Торгово-промышленной Палате прошел тренинг «Активные продажи в конкурентной среде». Стратегии отстройки от конкурентов, разработка различных модулей взаимодействия с клиентами, новые ко...
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Томсккабель производит кабельное оборудование
16 авг. 2024, 09:45:00
Томсккабель производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции: Приемное устройство - Модификация для перемещения по полу Отдающее и приемное устройство 630 Отдающее устройство или принимающее устройство 2200 Отдающее устройство 6х630 Отдающее устройство 630-1600 Двойное отдающее устройство для непрерывной отдачи Пульт управления Компенсатор...
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Режкабель разрабатывает программы обучения для будущих кабельщиков
16 авг. 2024, 09:15:01
Пока по всей стране проходит приёмная кампания 2024 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования, специалисты Режевского кабельного завода самостоятельно разрабатывают планы занятий для направления «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» в рамках образовательного проекта ИПОС «Потенциал» на 2025–2026 годы. Разработка программы о...
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Предприятие IEK GROUP в городе Балабаново готовится к запуску производства
15 авг. 2024, 18:00:00
На заводе IEK GROUP в Калужской области начались ремонтные работы в офисных помещениях и цехах. Об этом рассказал директор по производству нового предприятия компании Алексей Анфиногенов на встрече с главой администрации города Балабаново Сергеем Галкиным. Предприятие IEK GROUP, размещенное на бывшей промышленной площадке «Венталл», будет выпускать металлические кабеленесущие систем...
Выключатели элегазовые колонковые ВГТ-110 кВ с полимерной изоляцией
15 авг. 2024, 12:30:11
Выключатели серии ВГТ предназначены для оперативных включений и отключений электрооборудования в энергосистеме при нормальных или аварийных режимах. В 2020 году ЗАО «ЗЭТО» дополнило линейку элегазовых колонковых выключателей ВГТ-110 кВ исполнением с полимерной изоляцией, замкнув тем самым комплекс коммутационных и измерительных аппаратов на 110 кВ с таким типом изоляции. Конструк...
Юбилейное участие: «Москабельмет» — на TNF 2024
15 авг. 2024, 10:00:00
Группа компаний «Москабельмет» участвует в главной выставке нефтегазового оборудования — Промышленно-энергетическом форуме TNF. Для Группы это юбилейное, пятое по счету участие в масштабном Промышленно-энергетическом форуме. На собственном стенде «Москабельмет» представит 100% отечественные решения. Кроме того, гостей стенда ждет приятный сюрприз. Резонансное событ...
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ГОСТКАБЕЛЬ входит в Национальный реестр добросовестных производителей
15 авг. 2024, 09:30:23
По данным EL-комитета НОПСМ (Национального объединения производителей стройматериалов) доля фальсификата кабеля на российском рынке достигает 44%. На маркетплейсах ситуация еще печальнее – некачественная продукция составляет до 80% от общего количества товара. Фальсификат несет прямую угрозу пожарной безопасности жилых домов и помещений. Статистика МЧС показывает, что практически 2/3 всех во...
Оборудование КЭАЗ теперь доступно в «Лемана ПРО» (Леруа Мерлен): выгодные цены и большой выбор
14 авг. 2024, 16:15:09
Теперь собрать готовый квартирный или домовой щит на оборудовании КЭАЗ, можно просто посетив сайт или розничные магазины Лемана ПРО (Леруа Мерлен). Для заказа доступны: Модульные автоматические выключатели OptiDin BM63, ВА47, Модульные выключатели нагрузки OptiDin BM63PL, Автоматические выключатели дифференциального тока OptiDin D63, ВДТ1, Устройства защитног...
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СПЕЦКАБЕЛЬ выступил на мероприятии АРКТИКА – РЕГИОНЫ
14 авг. 2024, 15:45:06
Продукция СПЕЦКАБЕЛЯ для судоходства, представленная в Архангельске, получила одобрение РКО. Московское предприятие «Спецкабель» стало участником крупнейшего мероприятия «Арктика – Регионы» в Архангельске, которое объединило 200 выступающих. Темой форума стало развитие Арктики в ближайшие 10 лет, включая строительство флота для курсирования по СМП. «Спецка...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ RCABLE
14 авг. 2024, 14:00:06
ООО «Ярославский кабель» - производитель кабельной продукции под торговой маркой RCABLE привлек внимание специалистов EL-Комитета НОПСМ еще в 2022 году. Тогда в рамках проведения мониторинга качества кабельной продукции в ЮФО был установлен факт несоответствия требованиям ГОСТ 31996-2012 кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 2*4 данного производителя (отклонение от нормы составило до 30%). В апреле...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» опубликовал результаты проверки качества продукции
14 авг. 2024, 12:00:00
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» опубликовал результаты проверки качества продукции, которую для исследований отобрали представители Ассоциации «Честная позиция» (АЧП). 30 июля 2024 года сотрудники АЧП совместно с представителями Уральской торгово-промышленной палаты в четвертый раз приобрели для исследования в лаборатории кабельную продукцию нашего Завода в одной из вед...