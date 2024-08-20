Арт-объекты и сверхлегкий космический кабель: что ждет гостей выставки «Москва промышленная. Город будущего»

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 10 августа по 8 сентября проходит выставка «Москва промышленная. Город будущего». Здесь можно увидеть арт-инсталляции из проводов, катушки размером с машину и космические кабели. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичная кабельная промышленность — лидер в стране. Сегодня ее представляет около 20 предприятий, на которых работают примерно три тысячи специалистов. Товары, выпущенные на заводах, используются практически везде — от зданий до морских судов. Так, в рамках выставки гостей познакомят поближе с достижениями и разработками этой отрасли», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Центром притяжения гостей стал арт-объект, созданный московскими дизайнерами совместно с кабельными заводами. На реализацию проекта ушло 336 часов.

Например, завод «Спецкабель» представил сверхтонкий монтажный оптический кабель диаметром всего 0,6 миллиметра. Из-за своего легкого веса и сверхгибкости его применяют в космонавтике и робототехнике.

На площадке предприятия «Москабельмет» — одного из крупнейших кабельных заводов столицы — гости увидят катушку для намотки кабелей, кабели для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. В прошлом году компания вложила в производство 1,2 миллиарда рублей. Деньги пошли на комплексное развитие, в частности было открыто новое предприятие, проведена модернизация оборудования и инфраструктуры.

«Заводы группы активно развиваются, что стало возможным в том числе благодаря колоссальной поддержке столицы. Например, нашей компании присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые преференции. За счет этого мы вкладываем сэкономленные средства в собственное развитие», — уточнил генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.