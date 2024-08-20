IEK GROUP подтвердила индекс деловой репутации

IEK GROUP успешно прошла инспекционный контроль индекса деловой репутации. Он проходит в системе соответствия добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ», созданной ПАО «Газпром». Индекс подтверждает качество услуг и продукции компании.

Деловая репутация — это совокупность характеристик, которая определяет уровень доверия к компании, мотивации для обращения к её услугам и приобретения товаров. Сертификат «ИНТЕРГАЗСЕРТ» даёт преимущество в тендерах на поставку продукции на объекты ПАО «Газпром».

Инспекционный контроль IEK GROUP проходила в соответствии с новым порядком расчетов показателей, который был введен в действие в конце 2023 года. По результатам проверки индекс деловой репутации компании остается высоким. Финансовые и нематериальные показатели эффективности соответствуют требованиям национального стандарта серии ГОСТ Р 66.