«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения г.о. Солнечногорск

Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» построил 20,7 км воздушной линии электропередачи 6-10 кВ в населенных пунктах Мошницы, 2-я Смирновка, Козино, Савельево, Кочугино, Хоругвино, Пешки, Есипово. Результатом этих работ станет сокращение времени восстановления технологических нарушений в связи с возможностью оперативного выделения поврежденного участка и перевода нагрузок.

Работы выполнялись в рамках целевой программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г.о. Солнечногорск. По этой программе также установлено 26 пунктов деления сети, увеличена пропускная способность 71,6 км кабельных линий посредством применения кабельных линий большего сечения. Реконструировано 52,2 км ЛЭП 6-10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3, обладающий повышенными характеристиками надежности. В четырех трансформаторных подстанциях установлены 42 новых ячейки, оснащенные современным оборудованием.

Реализация программы повышения надежности и качества электроснабжения обеспечит готовность сети г.о. Солнечногорск к нагрузкам в осенне-зимний период.