Недоступное кабельное оборудование и технологии с русским акцентом. Инициативы ChinaCable.Ru в августовском номере RusCable Insider

В России нет своего кабельного оборудования. Почти нет. Кое-что есть, но этого явно не достаточно. Если ничего не делать, ничего не менять, то рынок оборудования не изменится. Нужно работать, нужно взаимодействовать, нужно консолидироваться и сделать рынок простым, прозрачным, а затем и российским. Главный герой номера - Антон Герасимов, руководитель проекта ChinaCable.Ru, автор и ведущий новой рубрики "Чайная Пауза" на Kabel.FM и активист Ассоциации "Электрокабель" по теме кабельного оборудования. Китай — это здорово! Но как минимум сервис точно должны быть российскими! Читайте большой материал о ChinaCable.Ru, его инициативах и видении рынка.

Содержание выпуска:

Тема номера:

Иностранное кабельное оборудование по-русски. Для восприятия доступно, а для покупки — нет.

Полипропилен в среднем напряжении вместо сшиваемых композиций? Европа говорит: "Да!".

Бесплатный набор волок? Это реально! Конечно! Нужно только поучаствовать в конкурсе Habsans.

Российское оборудование есть. Только посмотрите, что делает "Томсккабель".

Специальные полосы:

Сегмент ЭНЕРГО ОКЛ. Первая монобрендовая ОКЛ система на кабельном рынке.

Полимерный подкаст GENESIS. Все о работе в полимерной компании.

Быстровозводимые электрические сети КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и провод МИП.

65 лет "ЗЭТО" — история инноваций.

Комфортные компаунды ЭКО Компаунд Групп. 6 лет на рынке!

Очередной знаковый объект поставок КабельСтар

Подними голову выше и увидишь СИП Цветлит! Птицы на проводах.

Дайджест новостей:

ГОСТКАБЕЛЬ — завод высоких стандартов

Чему учат на Богословском кабельном заводе?

АЧП проверили EXPERt class и ничего не нашли.

Марпосадкабель в 1,5 раза увеличил мощности

Новые марки от "Томсккабеля".

Терра-Ток подписали соглашение с CHINT.

IEK GROUP запускает очередное производство.

В объективе. Фоторепортажи и истории

Ночной кубок 3х3 «Ночной кубок "Завода Москабель"»

Электрики, слетаемся! Лента фотографий со слета электриков 2024.

Мастерами ВОЛС не рождаются! Фотоотчет и репортаж о слете мастеров ВОЛС.

Читайте большой августовский номер журнала RusCable Insider "Оборудование с русским акцентом"!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №353 - Оборудование с русским акцентом.