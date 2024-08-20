Недоступное кабельное оборудование и технологии с русским акцентом. Инициативы ChinaCable.Ru в августовском номере RusCable Insider
В России нет своего кабельного оборудования. Почти нет. Кое-что есть, но этого явно не достаточно. Если ничего не делать, ничего не менять, то рынок оборудования не изменится. Нужно работать, нужно взаимодействовать, нужно консолидироваться и сделать рынок простым, прозрачным, а затем и российским. Главный герой номера - Антон Герасимов, руководитель проекта ChinaCable.Ru, автор и ведущий новой рубрики "Чайная Пауза" на Kabel.FM и активист Ассоциации "Электрокабель" по теме кабельного оборудования. Китай — это здорово! Но как минимум сервис точно должны быть российскими! Читайте большой материал о ChinaCable.Ru, его инициативах и видении рынка.
Содержание выпуска:
Тема номера:
- Иностранное кабельное оборудование по-русски. Для восприятия доступно, а для покупки — нет.
- Полипропилен в среднем напряжении вместо сшиваемых композиций? Европа говорит: "Да!".
- Бесплатный набор волок? Это реально! Конечно! Нужно только поучаствовать в конкурсе Habsans.
- Российское оборудование есть. Только посмотрите, что делает "Томсккабель".
Специальные полосы:
- Сегмент ЭНЕРГО ОКЛ. Первая монобрендовая ОКЛ система на кабельном рынке.
- Полимерный подкаст GENESIS. Все о работе в полимерной компании.
- Быстровозводимые электрические сети КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и провод МИП.
- 65 лет "ЗЭТО" — история инноваций.
- Комфортные компаунды ЭКО Компаунд Групп. 6 лет на рынке!
- Очередной знаковый объект поставок КабельСтар
- Подними голову выше и увидишь СИП Цветлит! Птицы на проводах.
Дайджест новостей:
- ГОСТКАБЕЛЬ — завод высоких стандартов
- Чему учат на Богословском кабельном заводе?
- АЧП проверили EXPERt class и ничего не нашли.
- Марпосадкабель в 1,5 раза увеличил мощности
- Новые марки от "Томсккабеля".
- Терра-Ток подписали соглашение с CHINT.
- IEK GROUP запускает очередное производство.
В объективе. Фоторепортажи и истории
- Ночной кубок 3х3 «Ночной кубок "Завода Москабель"»
- Электрики, слетаемся! Лента фотографий со слета электриков 2024.
- Мастерами ВОЛС не рождаются! Фотоотчет и репортаж о слете мастеров ВОЛС.
Читайте большой августовский номер журнала RusCable Insider "Оборудование с русским акцентом"!
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