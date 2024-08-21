Предприятие Машиностроительного дивизиона «Росатома» начало отгрузку корпусов главных циркуляционных насосов для АЭС «Тяньвань» (Китай)

Завод «Петрозаводскмаш» (входит в Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») приступил к отгрузке корпусов главных циркуляционных насосов (ГЦНА) для энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань», которая строится по российскому проекту в Китайской Народной Республике.

Машиностроители изготовили и отгрузили на строительную площадку первый из четырех насосных агрегатов, которые будут установлены в реакторном зале.

В процессе изготовления корпуса насосов проходят все необходимые виды контроля, включая рентгеновский, и комплекс испытаний, наиболее важными из которых являются гидравлические испытания избыточным давлением (24,5 МПа). После получения положительного заключения по результатам всех проверок оборудование признается готовым к отгрузке, выполняется его окраска и консервация.

«Росатом» реализует в Китае два проекта по строительству АЭС. Практически все предприятия Машиностроительного дивизиона активно вовлечены в эту работу. На различных производственных площадках изготавливается оборудование для реакторного и машинного залов станции. К настоящему времени с производственной площадки в Волгодонске отгружены все корпуса реакторов для новых блоков АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу», из Петрозаводска – полный комплект ГЦНА для седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань». Продолжается изготовление парогенераторов для четвертого блока АЭС «Сюйдапу», узлов ГЦНА для АЭС «Тяньвань», внутрикорпусных устройств и двух верхних блоков для АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу» и другого оборудования.

Главный циркуляционный насос (ГЦНА) – важная и неотъемлемая часть реакторной установки: она обеспечивает интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реактора и работает под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов Цельсия. От надежной и бесперебойной работы ГЦНА напрямую зависит безопасность любой АЭС. Корпус ГЦНА изготавливается из специальной стали. Вес оборудования превышает 31 тонну, высота изделия составляет 3,5 метра, ширина – более 3 метров. В состав одного энергоблока АЭС входят четыре корпуса ГЦНА.

Машиностроительный дивизион «Росатома» объединяет научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные организации, создающие комплексные технические решения для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, рынка специальных сталей и других отраслей. В настоящее время является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для АЭС с ВВЭР, единственным в мире производителем промышленных реакторов на быстрых нейтронах (БН), а также реакторных установок для атомных ледоколов.

«Петрозаводскмаш» – крупнейшая машиностроительная площадка Республики Карелия. Предприятие занимается изготовлением значительной части оборудования «ядерного острова» АЭС и специализируется на выпуске главных циркуляционных насосов, трубных узлов ГЦТ, емкости систем аварийного охлаждения и пассивного залива активной зоны и другое оборудование. Входит в Союз машиностроителей России.

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему Китая миллионы киловатт энергии. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», с китайской – предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион «Росатома» выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.

Россия укрепляет сотрудничество с дружественными странами. Работа «Росатома» по проектам в Китае – пример конструктивного партнерства, открывающего новые перспективы международного сотрудничества в сфере мирного атома и высоких технологий.