RusCable.Ru обновил тарифы на медиапланирование в сезоне 2024-2025 

На портале RusCable.Ru к новому сезону проходит масштабное обновление разделов. Один из них, RusCable Медиасеть, опубликовал новые тарифные планы для информационных партнеров холдинга - рекламодателей.

“Базовый”, “Профессионал”, “Эксперт” и “Эксклюзив” – для всех компаний отрасли доступно четыре варианта сотрудничества. Возможности по каждому тарифу рассчитаны исходя из многолетнего опыта работы с рекламодателями.

Начало с тарифом “Базовый”

Тариф “Базовый” – это набор стартовых возможностей для любой компании в отрасли. Подходит для всех типов бизнеса и компаний. В этом тарифе для компании доступен расширенный вариант присутствия в каталоге организаций. Так как этот раздел был недавно переработан и улучшен – эта опция выглядит привлекательно – по сути готовая визитка компании с привязанными данными по товарному наличию, контактным данным, активным пользователям, социальным сетям, руководителям компании. Теперь карточка компании больше похожа на страницу в социальной сети, но есть важное отличие – ресурсу ruscable.ru исполняется 25 лет в этом году, а это значительно повышает доверие интернет-пользователей и поисковых систем. Важно, компания, прошедшая модерацию и оформленная по тарифу “Базовый” принимает участие в рейтинге RTL (отраслевой рейтинг доверия). В тариф входит подключение к торговым сервисам РусКабеля: Тендеры, Склад, Объявления.

Больше присутствия с “Профессионалом”

Для компаний, которым есть о чем рассказать своим клиентам в тарифе Профессионал доступны публикации новостей и даже статей. Новости о компании сейчас – это основной показатель активности. Мы в РусКабеле это хорошо знаем и поэтому разработали особенную систему контроля активности компании - медиастатистику. Это виджет, который подсчитывает сколько информационных поводов создала компания и какой это вызвало отклик.



Регулярно публикуя новости, рассказывая о продукции, сотрудниках, сервисе на центральном отраслевом инфоресурсе компания повышает доверие к себе, увеличивает узнаваемость, приобретает существенный вес и как следствие растет в клиентах! В этом тарифе можно разместить даже интервью, видео и даже продукцию в техническом справочнике!

Публикуйте анонсы ваших событий, отзывы ваших клиентов, наполняйте карточку и историю вашей компании – выделяйтесь среди конкурентов и наращивайте репутационный вес!

Следующий уровень с тарифом “Эксперт”

Тариф Эксперт делиться на четыре направления: для кабельных производств, для производителей и продавцов полимеров, для трейдеров и для продавцов электротехники.

Тариф “Эксперт: Кабельный завод” и “Эксперт: Полимеры” разработаны специально для производителей кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт проведенных рекламных кампаний и эффективного позиционирования брендов-производителей позволил создать пакетное решение со сбалансированным набором инструментов, которые повысят основные рекламные и маркетинговые показатели предприятия.

Учитывая специфику работы в секторе продаж и мультибрендовости реализуемой продукции, был создан пакетный тариф “Эксперт: Трейдер”, включающий наиболее эффективные инструменты для реализации поставленных задач.

Ежедневный мониторинг поведения и заинтересованности посетителей портала, работающие каналы дистрибуции уникального контента медиахолдинга, показывают значительный рост посетителей и подписчиков, заинтересованных в широком спектре электротехнической продуктовой линейки, аксессуаров и материалах поэтому тариф “Эксперт: Электротехника” содержит маркетинговые инструменты для производителей и поставщиков электротехнической продукции, аксессуаров, кабеленесущих систем (КНС).

Индивидуальные условия с тарифом “Эксклюзив”

Тариф “Эксклюзив” – это персональный консалтинг и индивидуальные, эксклюзивные решения для позиционирования и влияния на рынок. Каждая рекламная кампания – это уникальный кейс с индивидуальным подходом и личным консалтингом от основателя RusCable.Ru Александра Гусева. Тариф «Эксклюзив» — это комплексная стратегия управления репутацией и влияния на рынок. В проекте могут быть задействованы все ресурсы медиахолдинга, привлечены отдельные команды и созданы специальные проекты.

А что с подпиской RusCable ПЛЮС?

Продолжает работать подписка RusCable ПЛЮС. Всем пользователям, подключившим подписку доступна полная информация портала, в том числе и скрытая из общего доступа (авторские статьи, аналитика рынка, база данных всех организаций).

Подключить подписку может как физическое лицо – зарегистрированный пользователь, так и организация – подробнее здесь.

Для организаторов мероприятий

Сотрудничество с организаторами мероприятий – выставками, конференциями, семинарами проходит по индивидуальным договоренностям. Редакция RusCable.Ru может оказать помощь в подготовке ондайн трансляции, съемке фоторепортажа, производстве видеорепортажа, написании и публикации анонсов, релизов, обзоров, рассылок, оповещений, а также верстке одностраничных лендингов.



Публикации в календаре мероприятий или в разделе “Новости” происходит по договоренности с сотрудниками редакции.

По сотрудничеству обращайтесь WhatsApp-сообщения 8 999 003 33 36, звонки 8 495 229 33 36, почта mail@ruscable.ru.