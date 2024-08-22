На строительство электросетей в ОЭЗ «Алга» направят еще около 566 млн рублей

Корпорация развития Башкирии на конкурсе 5 сентября выберет подрядчика третьего этапа строительства сетей электроснабжения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга», расположенной в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 565,9 млн руб., Корпорация профинансирует его из собственных средств.

Подрядчик должен построить распределительную трансформаторную подстанцию на 10 кВ на площадках №3 и №4 ОЭЗ «Алга» и двухцепную кабельно-воздушную линию от подстанции на 110 кВ до распределительной трансформаторной подстанции в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Протяженность сетей электроснабжения — более 2 км, площадь одноэтажного здания — 126,4 кв. м. Также необходимо озеленить территорию на площади 1,1 тыс. кв. м.

Работы необходимо завершить до 28 июня 2025 года. Подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию на электросети.

В июле этого года Корпорация заключила договор на первый этап работ по строительству электросетей с ООО «БЭСК Инжиниринг» за 559 млн руб.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии в соответствии с постановлением правительства России от 27 мая 2020 года. В 2023 году площадь ОЭЗ увеличилась за счет земельных участков, расположенных на территории Уфимского района, входящих в состав территории индустриального парка «Уфимский». «Алга» располагается на пяти обособленных площадках общей площадью 763 га. Планируется увеличить ее за счет территорий Агидели и Салавата.