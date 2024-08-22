«Росатом» представил на международной выставке MIMS Automobility Moscow продукцию для автопрома

Предприятия госкорпорации «Росатом» приняли участие в Международной выставке автомобильных компонентов и запчастей MIMS Automobility Moscow, которая 22 августа 2024 года завершилась в московском «Экспоцентре». На объединенном стенде была представлена продукция предприятий Топливного дивизиона «Росатома»: новоуральского ООО «Экоальянс», владимирского ООО «Точмаш-авто», а также разработки АО «Русатом РДС» (отраслевой интегратор в области специальной техники и электроники).

В частности, ООО «Экоальянс» (один из лидер российского рынка автомобильных катализаторов) представило образцы каталитических блоков для разных видов транспорта на керамическом и металлическом носителях, нейтрализаторы выхлопных газов и автомобильный катколлектор. Каталитические системы нейтрализации отработавших газов играют важную роль в защите окружающей среды и здоровья людей, снижая токсичные выбросы в атмосферу. Продукция ООО «Экоальянс» обеспечивает выполнение транспортными средствами актуальных российских нормативов по экологии автотранспорта и перспективных для России требований международного стандарта «Евро – 6».

Производитель автокомпонентов и автомобильного электрооборудования ООО «Точмаш-авто» представил образцы переключателей, используемые в автомобилях российского производства, датчики и коммутационные элементы. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая многофункциональные токопередающие устройства, блоки управления, кнопки, датчики, переключатели, выключатели и другие коммутационные элементы.

АО «Русатом РДС» показало на выставке интегрированный электропривод три-в-одном первого поколения, который станет основой для платформ будущих электромобилей; а также радар и навигационную систему.

Представители предприятий приняли участие и в мероприятиях Московского международного форума автомобилестроения IMAF 2024, который прошел параллельно с выставкой.

Электродвижение – новое перспективное бизнес направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса занимается АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации). Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, «Росатом» ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба – формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды.

Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из сплавов редкоземельных металлов (включая РЗМ-сырье), микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сети электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, «Росатом» намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.