«Росатом» запустил на металлургическом заводе в Санкт-Петербурге «умный» станок-гигант

6 часов назад
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Источник:
atommedia.online
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Металлургический завод «АЭМ-Спецсталь» (Машиностроительный дивизион «Росатома») ввел в эксплуатацию новый станок глубокого сверления для механической обработки заготовок для изделий, выпускаемых для атомной промышленности, энергетики и ледокольного флота. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации Игорь Котов.

Технические параметры нового оборудования существенно превышают возможности ранее используемых на предприятии станков. Длина станины – более 56 метров, что соответствует общей длине трех вагонов метро. Это позволит сверлить и растачивать отверстия глубиной до 23 метров при высокой точности обработки за счет цифровых решений.

«Мы постоянно развиваемся, чтобы обеспечивать отечественную промышленность качественной продукцией в кратчайшие сроки. Ввод нового высокотехнологичного оборудования на «АЭМ-Спецсталь» позволит в два раза ускорить темп изготовления деталей для атомной промышленности, энергетики и ледокольного флота – отраслей, где всегда предъявлялись очень строгие требования к качеству и соблюдению сроков», – отметил Алексей Лихачев.

Техническое перевооружение «АЭМ-Спецсталь» – необходимое условие для реализации амбициозной программы «Росатома» по строительству новых атомных станций в России и за рубежом. Модернизация мощностей реализуется в рамках реализации инвестиционной программы машиностроительного дивизиона при активной поддержке руководства региона. Кроме того, «Росатом» уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для атомной промышленности. В частности, 2 сентября на базе «Колледжа автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем» в Санкт-Петербурге при поддержке госкорпорации откроется первый образовательный полигон для опережающей подготовки кадров. На этой площадке студенты колледжей могут обучаться на самом современном оборудовании отечественного производства.

«Сотрудничество с «Росатомом» имеет принципиальное значение для Санкт-Петербурга. Оно также направлено на выполнение поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства России. Инвестиционные проекты этой государственной корпорации помогают создавать новые рабочие места, привлекать молодежь к перспективной работе на предприятиях города, способствовать росту его промышленного потенциала. Петербург должен и дальше оставаться лидером в области технического прогресса и индустриального развития нашей страны. Хочу поблагодарить «Росатом» за активную поддержку. Мы сотрудничаем очень тесно и много интересных компетенций не только в отрасли атомной энергетики, но в других направлениях, с которыми работает «Росатом», – отметил Александр Беглов.

Новый станок глубокого сверления предназначен для механической обработки главного циркуляционного трубопровода атомных станций, изделий для традиционной энергетики и деталей для атомных ледоколов нового поколения. Оборудование оснащено цифровой системой компенсации технических отклонений рабочего сверла, что позволяет выдерживать максимальный уровень точности обработки – 2 миллиметра при длине изделия 20 метров. Современный обрабатывающий комплекс, за счет высокой мощности приводов и передовой системы ЧПУ, позволяет увеличить производительность обработки технологических отверстий в 2 раза.

Металлургический завод «АЭМ-Спецсталь» (Машиностроительный дивизион «Росатома») – крупнейшая промышленная площадка в Санкт-Петербурге. Завод специализируется на производстве полуфабрикатов из сталей со специальными свойствами собственного производства (от простых углеродистых до нержавеющего специального назначения). Диапазон выплавляемых марок стали превышает 300 наименований. На предприятии производят поковки массой до 260 тонн и горячекатаный листовой, в том числе многослойный, прокат толщиной от 20 до 450 мм. Предприятие реализует инвестиционные программы в сотрудничестве с Санкт-Петербургом.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на предприятиях «Росатома» работает более 26 тысяч человек. Ежегодно госкорпорация готова принимать на работу более 1 тысячи сотрудников, из них половина – со средним профессиональным образованием. Сотрудничество госкорпорации «Росатом» и правительства Санкт-Петербурга идет по различным направлениям. В июле 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев оценили ход работ по рекультивации полигона «Красный Бор», где на сегодняшний день выполнено порядка 60 % работ. Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют «Росатому» эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты, ликвидируя многолетний экологический вред, а реализация подобных проектов позволяет Санкт-Петербургу стать одним из лидеров в процессе перехода к экологически безопасной экономике замкнутого цикла.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

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