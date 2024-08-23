Для электроснабжения ОЭЗ «Новочебоксарск» построят новую подстанцию

Для обеспечения электроснабжения потребителей особой экономической зоны Новочебоксарска построят новую подстанцию. Проект прошел государственную экспертизу и готов к реализации.

Проектируемая подстанция «Технопарк» по функциональному назначению является понижающей подстанцией для приема и преобразования электроэнергии 110 кВ, распределения электрической энергии 10 кВ, сообщили в Центре экспертизы и ценообразования Чувашии.

Срок службы подстанции составит не менее 30 лет при условии своевременного технического обслуживания оборудования, а опор ВЛ 110 кВ, проводов и грозозащитных тросов – не менее 50 лет.

Напомним, правительство РФ утвердило создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» в ноябре 2022 года. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании – ПАО «Химпром» (входит в «Группу Оргсинтез»), ООО «Авиатор» и «Звениговский».