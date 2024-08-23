КЭАЗ и ШЭЛА обсудили перспективы взаимодействия

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Источник:
КЭАЗ
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Представители компаний КЭАЗ и ШЭЛА провели деловую встречу. Основная тема переговоров – развитие перспектив сотрудничества и применению решений КЭАЗ в рудничном оборудовании, выпускаемом предприятием ШЭЛА.

Продуктивное сотрудничество – это не только поставки оборудования, но и производство кастомных решений, адаптированных специально под требования отрасли. Так, представители ШЭЛА озвучили свои пожеланию по техническим и эксплуатационным свойствам выключателей в литом корпусе, в то числе с возможностью дистанционного управления. 

- Мы разрабатываем и производим шахтное электрооборудование в рудничном нормальном исполнении и взрывозащищенном исполнении: Подземные подстанции - КТП, Пускозащитную аппаратуру - ПВИ, ПР. АФВ. АОШ.  В этом оборудовании первостепенное значение имеют надёжность и качество комплектующих. Поэтому на встрече с представителями КЭАЗ мы обсуждали не только существующие аппараты, но и возможности их улучшения. Приятно, что коллеги услышали нас и выразили готовность укреплять связи между компаниями, - отметил Технический директор компании Владимир Башкин

Взаимодействие компаний должно положительно отразиться на развитии горнорудной и добывающей отраслей в целом. 

- Мы ценим взаимодействие с таким важным участником рынка и стремимся к дальнейшему расширению нашего партнёрства. Благодаря объединению усилий ведущих игроков отрасли мы сможем лучше понимать потребности индустрии и создавать инновационные и востребованные решения, - подчеркнул Руководитель управления по развитию продаж в сегментах КЭАЗ Евгений Буркин. – Уверен, взаимодействие КЭАЗ и ШЭЛА положительно отразится на развитии электротехнического рынка. 

ГК КЭАЗ — это группа современных и постоянно развивающихся компаний, специализирующихся на разработке и производстве электротехнических решений на токи до 6300 А, компонентов АСУ ТП, уникальных для России технологий и продуктов, таких как полимерные композиты, электронные компоненты, оснастка и детали повышенной сложности.

Резиденты ГК КЭАЗ активно участвуют в государственной программе импортозамещения, инвестируют в научные исследования, оптимизацию производства, создание испытательных центров и развитие инфраструктуры, способствуя технологической и промышленной независимости.

Компания ШЭЛА - это специализированное предприятие по разработке и производству горношахтного электрооборудования низкого и среднего напряжения 6-10 кВ для предприятий горной промышленности, а также для промышленного и гражданского строительства.

Основные направления деятельности компании – производство рудничного электрооборудования 6 (10) кВ, электрооборудования для электровозной откатки, рудничного пускозащитного оборудования до 1000 В, модульного рудничного электрооборудования для эргономики пространства горных выработок, автоматизированных системы управления конвейерами и водоотливами, а также электрооборудования для гражданского и промышленного строительства.

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Предприятие производит надежное современное низковольтное и высоковольтное оборудование - конкурентоспособный по качеству и цене продукт. Надежность - главное качество продукции КЭАЗ. Именно ее ценят клиенты и партнеры компании: аппараты КЭАЗ защищают энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.
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