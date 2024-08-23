RusCable Live - скоро кончится лето для кабельного бизнеса. Эфир 23.08.24
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Кабельный бизнес ждут серьезные изменения. Это связано не с новыми ГОСТами или очередной идеей внедрения ОКЛ. Речь идет о глобальных изменениях в экономике, которые начинают серьезно влиять на рынок. Лето прошло. Темпы строительства падают. Падают заказы. Падает качество. Чем на это ответит кабельный бизнес обсудим в прямом эфире RusCable Live теперь на новой платформе vision.ruscable.ru.
Внимание! Поскольку YouTube заблокирован (замедлен) в России RusCable.Ru переходит на собственную платформу дистрибуции видеоконтента и альтернативные площадки - RuTube и ВК-видео. Трансляции RusCable Live и тестовое круглосуточное вещание будет запущено на ВК-видео. Весь контент тоже будет доступен на собственной платформе vision.ruscable.ru.
Что обсудим в эфире:
- Предстоящее собрание Ассоциации "Электрокабель" и экономические ожидания отрасли
- Навести порядок в оборудовании. Что предпринимает ChinaCable.Ru
- Августовский Insider - главные новости кабельного бизнеса за месяц
- Анонс нового проекта с Режкабелем
- Кризис в строительстве, новости фальсификата и почему его будет больше
Переходите на платформу vision.ruscable.ru для того, чтобы смотреть прямой эфир!
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