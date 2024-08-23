RusCable Live - скоро кончится лето для кабельного бизнеса. Эфир 23.08.24

Чтобы идти в ногу со временем, надо успевать подхватывать новые тенденции, при этом не теряя в качестве исполнения бытовых вещей, которые делаешь всю жизнь. Мы торопимся в садик, в школу, в университет, на работу, на встречу, в театр и даже домой! Часто, чтобы все успеть, мы стараемся сделать два (а то и три) дела одновременно. Это нормальная практика: смотреть фильм - есть, принимать ванну -...