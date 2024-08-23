Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения крупнейшего в России месторождения

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Мега». Энергообъект питает инфраструктуру Самотлорского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «Роснефть». Стоимость работ составила 5,6 млн рублей.

На питающем центре 110 кВ «Мега» специалисты выполнили капитальный ремонт основного оборудования – силового трансформатора. В ходе технических мероприятий проведена заменена проходных изоляторов и маслоуказателей, запорной арматуры и газового реле. Кроме того, энергетики осуществили сушку и регенерацию 20 тонн трансформаторного масла. К работам на объекте привлекались 5 единиц спецтехники, в том числе тягач и два автокрана грузоподъемностью до 25 тонн.

Ремонт подстанции 110 кВ «Мега» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Всего в 2024 году для повышения надежности электроснабжения крупнейшего в России месторождения нефти энергокомпания проведет ремонт и техническое обслуживание 21 высоковольтной подстанции.