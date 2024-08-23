В строительство склада Wildberries в Хабаровском крае вложат около 8 млрд рублей

Склад Wildberries появится в Хабаровском крае до 2030 года. В его строительство вложат около 8 млрд рублей, сообщила руководитель специальных проектов Wildberries Юлия Кукота на пленарной сессии VI Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске.

"Сейчас идет процесс оформления документов на земельный участок под строительство логистического объекта в Хабаровском крае. Планируется склад площадью 173 тыс. кв. м. Планируемые инвестиции в строительство объекта - 8-7 млрд рублей. Предположительный срок реализации данного проекта - до 2030 года", - рассказала Кукота.

VI Дальневосточный форум предпринимателей проходит в Хабаровске 23-24 августа. На 30 площадках участники обсудят вопросы развития малого бизнеса в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", адаптации регионального ретейла к новым условиям работы. В работе форума принимают участие предприниматели, представители крупных госкорпораций и институтов развития МСП, федеральных, региональных и местных органов власти, вузов и деловых объединений.

В 2024 году форум предпринимателей впервые совмещен с межрегиональным форумом бизнеса и власти "Дни ретейла на Амуре", организованным Минпромторгом России.