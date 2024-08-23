Филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на 16 магистральных ЛЭП Ставрополья

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга смонтируют 2,2 тыс. стеклянных изоляторов на 16 линиях электропередачи, проходящих по территории Ставропольского края. Благодаря ремонтным работам будет повышена надежность электроснабжения самого региона, а также транзита электроэнергии в Республику Дагестан.

Изоляторы являются важными элементами воздушных линий электропередачи. Они создают необходимый промежуток в местах крепления проводов к опорам. Дефекты стеклянных изоляторов можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатных ситуаций.

Самый большой объем работ будет выполнен на ЛЭП, связывающих энергосистемы Ставрополья и Дагестана, обеспечивающих транзит электроэнергии от Ставропольской ГРЭС на Черноморское побережье Краснодарского края, питающих предприятия химической, пищевой, кабельной, полупроводниковой промышленности.